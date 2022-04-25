حارب وأولسين.. «أرقام الجودة»



أبوظبي (الاتحاد)



يدخل شباب الأهلي مواجهة نهائي كأس رابطة المحترفين أمام العين، يوم 4 مايو المقبل؛ محملاً بطموحات كبيرة من جماهيره، التي تبحث عن مواصلة تحقيقه للأرقام القياسية، في البطولة التي يحمل الرقم الأكبر في عدد مرات الفوز بها بـ5 مرات، كما يخوض شباب الأهلي النهائي السابع له في كأس رابطة المحترفين، والرابع على التوالي.

دخل شباب الأهلي كأس الرابطة من ربع النهائي؛ بصفته حامل اللقب، وحقق 4 انتصارات، حتى ضرب موعداً مرتقباً مع العين، في نهائي البطولة الكبيرة.

وظهرت كتيبة مهدي علي، المدير الفني لـ «الفرسان»، بشكل مميز خلال المباريات؛ وهم دائماً يجيدون في مباريات الكؤوس، ولفت أكثر من لاعب الأنظار، وكان أبرزهم الثنائي؛ حارب عبدالله سهيل وتوماس أولسين، كما ظهر جوستافو ومهدي قائدي بمستوى متميز أيضاً.

وتدل أرقام الثنائي؛ سهيل وأولسين على مدى جودتهما، ومدى ثقة مديرهما الفني في إمكاناتهما الفنية.



حارب سهيل



المباريات: 4

دقائق اللعب: 221

التسديدات:2

التسديد على المرمى: 1

صناعة الفرص: 3

تمريرات حاسمة: 1

توماس أولسين

المباريات: 2

دقائق اللعب: 130

الأهداف: 2

التسديدات:6

التسديد على المرمى: 3

صناعة الفرص: 1

تمريرات حاسمة: 1



