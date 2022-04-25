الحوسني يغيب عن الشارقة 6 أشهر



علي معالي (دبي)



يغيب عادل الحوسني حارس مرمى الشارقة عن الملاعب لمدة 6 أشهر، للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة فريقه أمام الهلال السعودي في دوري أبطال آسيا، وتأتي الإصابة في توقيت صعب لـ«الملك» الذي يرتبط بالعديد من المباريات المهمة، منها نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة أمام الوحدة 27 مايو المقبل.

والفرصة أصبحت متاحة الآن للدفع بالحارس «البديل» درويش محمد، الذي يخوض الجولات الست المتبقية بالدوري، إضافة إلى نهائي الكأس الغالية.

وخلال الأيام المقبلة يتم ترتيب الأوراق الخاصة لسفر الحوسني إلى الخارج لإجراء الجراحة، من ناحية أخرى يغيب عن مباراة «الملك» في دوري الأبطال أمام الاستقلال غداً كل من الحوسني للإصابة وشاهين عبدالرحمن والأوزبكي شوكوروف للإنذار الثاني.