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الرياضي
مبابي.. «إعلان المصير»21 مايو!
مبابي.. «إعلان المصير»21 مايو!
25 ابريل 2022 17:16

 
أنور إبراهيم (القاهرة)


كشفت صحيفة ماركا الإسبانية النقاب عن أن النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان لن يدلي بأي تصريح رسمي بخصوص مستقبله، إلا بعد المباراة الأخيرة لفريقه أمام ميتز في «الجولة 38»، والأخيرة للدوري الفرنسي، والتي تقام 21 مايو المقبل، أي بعد أقل من شهر من الآن.
وقالت الصحيفة إن ريال مدريد لا يزال هادئاً فيما يتعلق بهذا الملف، وإنه على اتصال بصورة منتظمة بأسرة اللاعب ووكيله، وينتهي عقد مبابي في يونيو المقبل.
وأضافت الصحيفة أنه على الريال أن يتحلى بالصبر، حتى يمكنه التركيز لحسم الصفقة، طالما أن «فتى بوندي» -الضاحية الباريسية التي ولد فيها كيليان- لم يصدر عنه أي إيضاح محدد بشأن النادي الذي استقر على اللعب له في الموسم الجديد، وطالما أنه لا ينوي أن يفعل ذلك في الوقت الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن تركيز «الميرنجي» ينصب في الوقت الحالي على المباراة المهمة التي يخوضها الفريق غداً أمام مانشستر سيتي في ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج».
وكشفت شبكة «راديو مونت كارلو سبورت» عن أن كل الخيارات مفتوحة أمام مبابي بطل العالم المتوج بمونديال روسيا 2018 مع منتخب «الديوك»، وأنه يفكر في كل الاحتمالات الممكنة، بل إنه ليس مستبعداً أن يفاجئ الجميع بالتجديد لسان جيرمان.
وكانت أسرة مبابى توجهت إلى العاصمة القطرية الدوحة في منتصف الأسبوع الماضي من أجل مواصلة المباحثات بشأن احتمال تجديد عقد مبابي، واجتمعت هناك مع ناصر الخليفي رئيس النادي الفرنسي.
وذكرت الشبكة أن أسرة مبابى أخطرت ريال مدريد بأمر الزيارة وبأنها ستعقد اجتماعاً مع الخليفي، يركز بصفة أساسية على مسألة «حقوق الصورة» الخاصة باللاعب. 

ويعتبر مبابى حراً في التعاقد مع النادي الذي يريده، واللعب في أي بطولة دوري اعتباراً من نهاية الموسم.
وذكرت مصادر فرنسية مطلعة أن مبابى حدد فيما يبدو خياراته بثلاثة أندية فقط باريس سان جيرمان وريال مدريد، ونادٍ ثالث لم يكشف عن اسمه.

الدوري الفرنسي
كيليان مبابي
باريس سان جيرمان
ريال مدريد
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