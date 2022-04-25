الجزيرة والشباب.. «تأدية واجب»

مصطفى الديب (أبوظبي)



يختتم الجزيرة مشواره في المجموعة الثانية من «دوري أبطال آسيا» بلقاء الشباب السعودي غداً «الثلاثاء» في مباراة ليست حاسمة في شيء، بعدما ودع «فخر أبوظبي» البطولة رسمياً، بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، محصلة فوز «يتيم» والتعادل في مباراة والخسارة 3 مرات، فيما حسم الشباب الصدارة وله 13 نقطة، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يخسر أي مباراة خلال الجولات الخمس حتى الآن.

ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الجزيرة تغييرات عديدة، كما أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق الذي قال إنه يدفع بمجموعة من الشباب، نظراً لرغبته في حصول بعض اللاعبين الأساسيين على راحة، استعداداً للقاء بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين» يوم السبت المقبل.

وخسر الجزيرة آخر المباراة الماضية أمام القوة الجوية 3-2، في الوقت القاتل، عندما استقبلت شباكه الهدف الثالث في الدقيقة 92.