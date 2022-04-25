السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
الجزيرة والشباب.. «تأدية واجب»
الجزيرة والشباب.. «تأدية واجب»
25 ابريل 2022 16:07

 مصطفى الديب (أبوظبي)


يختتم الجزيرة مشواره في المجموعة الثانية من «دوري أبطال آسيا» بلقاء الشباب السعودي غداً «الثلاثاء» في مباراة ليست حاسمة في شيء، بعدما ودع «فخر أبوظبي» البطولة رسمياً، بعد أن احتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، محصلة فوز «يتيم» والتعادل في مباراة والخسارة 3 مرات، فيما حسم الشباب الصدارة وله 13 نقطة، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يخسر أي مباراة خلال الجولات الخمس حتى الآن.
ومن المتوقع أن تشهد تشكيلة الجزيرة تغييرات عديدة، كما أكد الهولندي مارسيل كايزر مدرب الفريق الذي قال إنه يدفع بمجموعة من الشباب، نظراً لرغبته في حصول بعض اللاعبين الأساسيين على راحة، استعداداً للقاء بني ياس في «دوري أدنوك للمحترفين» يوم السبت المقبل.
وخسر الجزيرة آخر المباراة الماضية أمام القوة الجوية 3-2، في الوقت القاتل، عندما استقبلت شباكه الهدف الثالث في الدقيقة 92.

دوري أبطال آسيا
الجزيرة
الشباب
مارسيل كايزر
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©