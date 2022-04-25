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500 ألف مشاهد يعيد صياغة مستقبل البث
500 ألف مشاهد يعيد صياغة مستقبل البث
25 ابريل 2022 15:57

مدريد (الاتحاد)


كشفت رابطة الدوري الإسباني عن أن البث الأول من نوعه، عبر تطبيق التواصل الاجتماعي «تيك توك» لمباراة ريال سوسيداد وريال بيتيس، حصد أرقاماً كبيرة للغاية داخل إسبانيا بلغ 500 ألف مشاهد فردي.
تعزز الأرقام التي أنتجها هذا البث المهم فكرة أن التلفزيون والمنصات الرقمية يمكن أن تتعايش كخبرات بديلة ومتكاملة، حيث وصلت إلى 506 آلاف مشاهد فردي، و733 ألف مشاهد بالإجمال، و68 ألف تعليق دردشة، و7 آلاف مشاركة، و1.2 مليون إعجاب.
وقدمت قناة GOL الرياضية مباراة ريال سوسيداد وريال بيتيس في «الجولة 32» للدوري الإسباني، بتنسيق عمودي مجاناً داخل إسبانيا عبر حساب القناة الرسمي في «تيك توك»، وهي المبادرة التي أصبحت ممكنة بموجب اتفاق بين ميديا برو والليجا وتيك تيك، مما أدى إلى الالتزام بالابتكار وتكييف المحتوى مع أساليب الاستهلاك الرقمي الجديدة.
تم تخصيص فريق عمل في ملعب ريالي أرينا في سان سيباستيان مع وحدة بث عبر الموبايل، وأكثر من 30 محترفاً قاموا بإنتاج المباراة بتنسيق عمودي، وهي تجربة خاصة بـ «تيك توك»، تضمنت تكييف جميع الرسومات والبث المصمم خصيصاً للأجهزة المحمولة والجماهير الجديدة عبر التطبيق.
وقال ألفريدو بيرميخو، مدير الاستراتيجية الرقمية في «الليجا»: الخطوة تتكون من تقدم «الليجا» إلى الأمام في السعي لبناء جماهير جديدة وجلب كرة القدم لجميع المشاهدين، وتأتي الاتفاقية تأكيداً على العمل الذي نقوم به في المواسم الأخيرة لمواصلة الابتكار في بث المباريات.

الدوري الإسباني
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ريال سوسيداد
ريال بيتيس
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