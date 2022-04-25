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الرياضي
«هتال» بطل تحدي سباق بري قرطاج
«هتال» بطل تحدي سباق بري قرطاج
25 ابريل 2022 15:55

 

أبوظبي (الاتحاد)


دافع الجواد «هتال» لياس لإدارة السباقات، العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بنجاح عن لقبه في تحدي سباق بري قرطاج لمسافة 2000 متر، البالغة جائزته 30 ألف يورو، المخصص للخيول العربية الأصيلة في سن أربع سنوات فما فوق، الذي أقيم الأحد بمضمار تولوز في فرنسا.
وواصل «هتال» البالغ من العمر ست سنوات، والذي ينحدر من نسل «مهب» والفرس «مزنة» مسلسل عروضه الجيدة، من خلال العرض الاستثنائي الذي قدمه في السباق متفوقاً بفارق 1.25 طول، مسجلاً 2:18:70 دقيقة.
وحل في المركز الثاني رفيق إسطبل «ابن غدير» بإشراف دي جوليمين، وقيادة ايملين ريفولت، فيما حل في المركز الثالث بفارق 3 أطوال عن الثنائي، «السكب» للشقب ريسنج، بإشراف توماس فورسي، وقيادة جيروم كابري.
ويعد هذا الفوز هو السابع على التوالي للجواد «هتال» بإشراف المدرب توماس دوميلو، وقيادة الفارس أورتيز مندازابل، متضمناً أربعة انتصارات في الفئة الأولى، وسباقان في الفئة الثانية.
من ناحية أخرى، توجت المهرة «سولينزانا» لمدام روبرت ليت، بإشراف فيليب سوجورب، وقيادة أليخاندرو كورتيز، بطلة لكأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم «الأحد» بمضمار تولوز، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي، والتي تقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
وكان الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتنافست فيه 8 مهرات في سن أربع سنوات فقط، على جوائز مالية بلغت 30 ألف يورو، وتمكنت «سولينزانا» من التفوق بفارق 1.5 طول عن وصيفتها المهرة «حلوة» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:20:70 دقيقة.
وجاءت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية المهرة «ريسكا لوتوا» لجاي باري بإشراف بي كورسي، وقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاءت في المركز الرابع المرشحة الأولى «أميج دو كروات» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه.
عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الأبطال.

سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان
تولوز
فرنسا
الخيول العربية الأصيلة
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