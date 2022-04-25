الفضلي يخوض تحدي «ملك البساط»



أبوظبي (وام)

شهدت الأيام الأخيرة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في الجولة الأخيرة من بطولة أبوظبي جراند سلام للجو جيتسو التي تستضيفها العاصمة أبوظبي خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو المقبل على 7 أبسطة بشكل متوازٍ في صالة جو جيتسو أرينا.

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أنه سيتم تنظيم بطولتين إحداهما «ملكة البساط» والثانية «ملك البساط»، وذلك لأول مرة معاً على هامش تلك الجولة، بحيث تقام منافسات ملكة البساط بعد ختام منافسات الناشئين في اليوم الأول 6 مايو، بينما تقام بطولة «ملك البساط» في اليوم الثاني بعد ختام منافسات الأساتذه «1».

وسوف تحظى البطولتان بمشاركة كبيرة من نجوم اللعبة، أبرزهم تاليتا سيلفا، ويارا ناسيمينتو، وجوليا بوشير، وريبيكا ليما، ورافايلا بيرتولت، وأنجريد سوزا في «ملكة البساط»، بالإضافة إلى ماريان ليفز، ولوكاس بينيرو، ورودني جونيور، وأليكساندر سودر، فضلا عن البطل الإماراتي عمر الفضلي الذي سيشارك لأول مرة في «ملك البساط».

وحرص عبد المنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي على متابعة تجهيزات الرابطة لإخراج الحدث في أفضل صورة، حيث تحظى جولة أبوظبي جراند سلام باهتمام كبير من كل نجوم العالم، على ضوء ارتفاع معدل نقاطها التصنيفية حيث إنها تمنح الفائزين بالمراكز الأولى 3000 نقطة تصنيفية، و2400 لأصحاب المركز الثاني، و1800 نقطة لأصحاب المركز الثالث، بما يعزز من فرص المتنافسين للفوز بجائزة أبوظبي العالمية السنوية.

وأكد طارق البحري مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن أبوظبي اعتادت على أن تقدم الجديد دائماً، وأن الجديد في هذه النسخة هو إقامة 3 بطولات في حدث واحد، وهم أبوظبي جراند سلام، وملكة البساط، وملك البساط، وهو الأمر الذي سيجعل من أبوظبي عاصمة للفنون القتالية في أيام 6 و7 و8 مايو المقبل، في ظل مشاركة كل نجوم الجو جيتسو، مشيراً إلى أن مشاركة البطل الإماراتي عمر الفضلي لأول مرة في منافسات «ملك البساط» سوف تعطي للحدث مذاقاً خاصاً كأول لاعب إماراتي يشارك على هذا المستوى.

وقال البحري: «تعد محطة أبوظبي من الجولات الرئيسية في سلسلة جولات بطولة أبوظبي جراند سلام العالمية للجو جيتسو، فإلى جانب الـ3000 نقطة تصنيفية التي تمنح للفائزين بالمراكز الأولى، فإنها ستساهم في تعزيز جاهزية لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني الذين يستعدون للمشاركة في عدد من أهم الاستحقاقات العالمية منها بطولة الألعاب العالمية في شهر يوليو المقبل بالولايات المتحدة الأميركية، ودورة الألعاب الآسيوية أسياد الصين».

وأعلنت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو أن باب التسجيل سيظل مفتوحاً أمام الراغبين في المشاركة في جولة أبوظبي جراند سلام حتى 2 مايو المقبل، وأن من أبرز الأسماء التي قامت بالتسجيل وأكدت حضورها كل من دييجو ريس الفائز في آخر ثلاث نسخ في وزن الريشة 62 كجم، وجابرييلي بيسانها ملكة البساط في 2019 التي ستلعب عن الوزن الثقيل 95 كجم، وآنا رودريجيز، بالإضافة إلى إنجريد سوزا، وجوليا ألفيس، وماثيوس فيليبي كزافييه، وليوناردو ساجيورو، وفي فئة الأساتذة تياجو ماركيز، وأدريانو أروجو، وإيجور سيلفا، ومن نجوم وأبطال الإمارات زايد الكثيري، وسلطان العويس، وبلقيس عبدالله وشريفة النعماني.