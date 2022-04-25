«مارفن» بطل «الشطرنج السريع» في «مهرجان العين»



العين (الاتحاد)



تُوج الدولي الفلبيني ماركوس مارفن بلقب «الشطرنج السريع»، في ختام منافسات مهرجان رمضان الدولي الذي نظمه نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، بمشاركة كبيرة من لاعبي الجاليات والدول العربية والخليجية والآسيوية ونادي العين، وشارك في «الشطرنج السريع» 53 لاعباً ولاعبة من 9 دول، هي ألمانيا وكازاخستان والهند والفلبين والبحرين ومصر وسوريا واليمن والإمارات.

حضر حفل الختام وتوج الفائزين، سعيد حسن شهداد البلوشي المدير التنفيذي للشؤون الإدارية لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية

حصد مارفن كأس المركز الأول والميدالية الذهبية في «الشطرنج السريع» برصيد 6.5 نقطة، وتبعه الدولي الفلبيني ديماركوت «6 نقاط» والدولي الفلبيني نيلمان لاجوتين «5.5 نقطة».

أقيمت بطولات المهرجان بإشراف المنظم الدولي مدير البطولة المهندس طارق علي الطاهر المدير التنفيذي للشؤون الفنية والعمليات.

أقيمت بطولة الشطرنج السريع طبقاً للنظام السويسري من 7 جولات، حيث حصل كل لاعب على زمن تفكير 10 دقائق للمباراة، مع إضافة 3 ثواني لكل نقلة من بداية المباراة، حسب نظام فيشر لمسابقات الشطرنج الخاطف البليتز، وتولى رئاسة حكام البطولة الحكم الدولي الإماراتي أحمد النعيمي، وعاونه الحكم الفيدرالي المصري أحمد عادل والحكم أحمد الهاملي.