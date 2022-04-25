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الرياضي
ختام بطولة سعيد بن حم الرمضانية للبادل تنس
ختام بطولة سعيد بن حم الرمضانية للبادل تنس
25 ابريل 2022 15:16

العين (الاتحاد)


اختتمت أمس بطولة سعيد بن حم الرمضانية للبادل تنس في دورتها الأولى، لتكون إضافة جديدة للمنافسات الرياضية الرمضانية في مدنية العين، وبلغ عدد الفرق المشاركة في البطولة 24 فريقاً.
شارك في البطولة مجموعة متميزة من أبناء العين ووصل عدد اللاعبين المشاركين 48 لاعباً وزعوا على ثلاث مجموعات كل مجموعة ضمت 8 فرق.
وأسفرت نتائج بطولة سعيد بن حم عن فوز اللاعب أحمد المرزوقي وسهيل الحساني بالمركز الأول، وفي المركز الثاني جاء اللاعبان محمد لويطي المحرمي ومحمد نهيان المحرمي، وحل مطيع الشبل ومحمد رامي يسلم في المركز الثالث.
وأكد الشيخ سعيد بن محمد بن حم بأن الانتشار الكبير لهذه الرياضة في الدولة يعود بالمقام الأول لما توفّره القيادة الرشيدة من دعم لا محدود للقطاعات الرياضية والشبابية والاهتمام بالنشء، إضافة إلى توفير البنى التحتية والتسهيلات المقدمة للجهات الرياضية والمستثمرين من أجل إنشاء ملاعب البادل تنس في مختلف المناطق، ما أدّى إلى زيادة أعداد البطولات واللاعبين الممارسين لها.
وفي ختام البطوله قام الشيخ عبدالله بن مسلم يرافقه الشيخ سعيد بن محمد بتوزيع الجوائز والميداليات على اللاعبين. 

البادل تنس
العين
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