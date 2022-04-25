16 دائرة في بطولة مؤسسات الشارقة للشطرنج



الشارقة (الاتحاد)



تنطلق مساء غد «الثلاثاء» فعاليات البطولة الـ 10 للشطرنج للهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.

ويشارك في البطولة أكثر من 50 لاعباً ولاعبة يمثلون 16 دائرة ومؤسسة حكومية في إمارة الشارقة، وتجري المنافسات من 6 جولات بنظام الشطرنج السريع على مدار يومين.

وأكد الدكتور طارق سلطان بن خادم، رئيس اللجنة التنفيذية لنادي موظفي حكومة الشارقة، أن البطولة في نسختها العاشرة تأتي ضمن البرامج والفعاليات الرياضية والثقافية التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، من أجل زيادة التواصل والتقارب بين موظفي حكومة الشارقة، في أجواء تنافسية ممتعة ومتنوعة، لتحقيق أهداف النادي في خلق وجهة ترفيهية للعاملين بحكومة الشارقة، ووجه ابن خادم الشكر إلى نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على استضافته للبطولة وتنظيم الجوانب الفنية للمنافسات.

من جانبه، أشاد عمران عبدالله النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالفعاليات التي ينظمها نادي موظفي الشارقة، والذي يعتبر وجهة حضارية للعاملين بحكومة الشارقة، مثمناً النجاحات الكبيرة التي حققها النادي في جذب موظفي الشارقة للمشاركة في مختلف الفعاليات وزيادة التواصل والتقارب بين الموظفين، مشيراً إلى أن إقامة هذه البطولة التي تستهدف موظفي حكومة الشارقة، تؤكد على المكانة المتميزة التي أصبحت تحظى بها رياضة الشطرنج في المجتمع الإماراتي، والدليل على ذلك الإقبال الكبير للموظفين بدرجاتهم الوظيفية المختلفة للمشاركة في هذه الفعالية الرائعة، وتشجيع أبنائهم على ممارسة اللعبة.