«سولينزانا» تُحلق بكأس منصور بن زايد في تولوز



أبوظبي (الاتحاد)



توجت المهرة «سولينزانا» لمدام روبرت ليت، بإشراف فيليب سوجورب، وقيادة أليخاندرو كورتيز، بطلة لكأس مهرجان منصور بن زايد آل نهيان للخيول العربية الأصيلة «بري نيفتا» للفئة الثانية، الذي أقيم «الأحد» بمضمار تولوز، برعاية النسخة الرابعة عشرة من المهرجان العالمي، والتي تقام تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وكان الصراع متكافئاً في السباق البالغ طوله 2000 متر، وتنافست فيه 8 مهرات في سن أربع سنوات فقط، على جوائز مالية بلغت 30 ألف يورو، وتمكنت «سولينزانا» من التفوق بفارق 1.5 طول عن وصيفتها المهرة «حلوة» للشيخ محمد بن خليفة آل ثاني، بإشراف فرانسوا روهات، وقيادة فالنتين سيجوي، وسجلت البطلة زمناً وقدره 2:20:70 دقيقة.

وجاءت في المركز الثالث بفارق عنق عن الثانية المهرة «ريسكا لوتوا» لجاي باري بإشراف بي كورسي، وقيادة أورتيز مندزابل، فيما جاءت في المركز الرابع المرشحة الأولى «أميج دو كروات» للشيخة ريم آل ثاني، بإشراف إليزابيث بيرنارد، وقيادة أوليفييه بيلييه.

عقب ختام الشوط قامت لارا صوايا المدير التنفيذي لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، بتتويج الأبطال.