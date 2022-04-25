«مجلس الزبير» يحتفي بـ«النواخذة» و«البرشاء»



دبي (الاتحاد)



احتفل «مجلس الزبير الرمضاني» الذي ينظمه عمر الزبير الحكم الدولي المونديالي بكرة اليد، في منطقة الورقاء بدبي، بإنجاز دبا الفجيرة في دوري الدرجة الأولى، إثر تأهله إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، وفوزه بدرع «الهواة» في الموسم الحالي، إلى جانب تكريم مركز شرطة البرشاء لكرة القدم الفائز بكأس «بطولة داماك» وبرونزية رمضانية شرطة دبي.

شهد المجلس يعقوب العلي المدير التنفيذي والمستشار الخاص للشيخ جمعة بن مكتوم آل مكتوم، محمد البيومي الرئيس التنفيذي لشركة «سوب لاند» و«فيجن أوف»، جمعة العبدولي مدير فريق دبا الفجيرة، إضافة إلى اللاعبين الدوليين السابقين سالم جوهر، بشير سعيد وفيصل خليل لاعب الحمرية، ومحمد عبدالله سفير اللجنة الأولمبية الكرواتية في الإمارات والشرق الأوسط وسامي الهامور، ومحمد الجناحي الشهير بـ «زيكو» وعدد من الرياضيين.

وتطرق المشاركون في المجلس إلى موضوع صعود الأندية من الدرجة الأولى، والتحدي الذي تواجهه لتثبيت أقدامها مع الكبار، والمعطيات التي تعزز حظوظها لتحقيق هدف البقاء في «المحترفين»، والرؤية المرتبطة بهذا الأمر.

وعبر جمعة العبدولي عن تقديره لهذه اللفتة الجميلة من المجلس في مشاركتهم فرحة الصعود، وقال: إن النادي يدرك جيداً أهمية العمل لتعزيز صفوف الفريق بالعناصر الجيدة التي تمثل الإضافة الإيجابية في دوري المحترفين، والاستفادة من التجارب الماضية التي تمثل عبرة مهمة في الموسم المقبل.

وأشار بشير سعيد إلى أن دبا الفجيرة يملك الخبرة التي تساعده على تحديد أهدافه في الموسم الجديد بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، وذلك وفق الخطة التي يراها النادي مناسبة لتحقيق رؤيته المطلوبة، بينما أوضح فيصل خليل أن مسؤولي دبا يملكون الخبرة الجيدة لتحديد الخيارات المطلوبة من اللاعبين الذين يمثلون الإضافة الجيدة.

وأشار سامي الهامور إلى أن كل نادٍ يملك رؤيته الخاصة بمساره في دوري المحترفين، من خلال المعطيات المتوافرة، والحرص على ترسيخ الاستقرار الفني.

من جهته، وجه عمر الزبير شكره وتقديره للحاضرين على إثراء النقاش بالأفكار الإيجابية، وقال: إن المجلس ينطلق من رؤية تهدف إلى تقديم المبادرات المجتمعية الهادفة والمثمرة، كما شكر يعقوب العلي ومحمد البيومي على تلبيتهما الدعوة.

بدوره، قال محمد البيومي إنه على استعداد للمشاركة مع جميع الأندية في تحقيق أهدافها، والعمل على جميع المتطلبات الخاصة بالتطوير في مختلف المجالات، وذلك بالخبرة الكبيرة التي تمهد لهم الطريق لوضع بصمة في المجال الرياضي، انطلاقاً من قناعتهم بأهمية المشاركة في كل ما يعزز المكانة الكبيرة للرياضة الإماراتية.