فيصل بن حميد يترشح لرئاسة «عربي الدراجات»

الشارقة (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة الاتحاد العربي للدراجات الذي عقد اجتماعه الثاني لهذا العام باستخدام تقنية الاتصال المرئي والمسموع عن بُعد قائمة المرشحين المتقدمين لشغل مقاعد مجلس إدارة الاتحاد للدورة القادمة (2022-2024)، والتي سيتم انتخابها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المزمع عقدها في العاصمة المصرية القاهرة يوم 7 مايو المقبل.

وترشح على مقعد رئيس الاتحاد الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي الحالي ونائل العوضي رئيس النادي الكويتي للدراجات فيما فاز بالتزكية في مقعدي نائب الرئيس الدكتور محمد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي الحالي وعبدالله الوثلان رئيس الاتحاد السعودي للدراجات.

وترشح لمقاعد عضوية مجلس الإدارة سيف الرشيدي رئيس الاتحاد العماني للدراجات والسيد خالد كوكش رئيس الاتحاد السوري للدراجات وخلف الحشوش رئيس الاتحاد الأردني ومحمود عزيز رئيس الاتحاد العراقي ومحمد كاتم نائب رئيس الجامعة المغربية للدراجات ونوفل المرشاوي رئيس الجامعة التونسية للدراجات وفوزي لوصيف الأمين العام للاتحاد الجزائري للدراجات ومحمد العيدروس رئيس الاتحاد اليمني للدراجات ونور الدين التريكي رئيس الاتحاد الليبي للدراجات وفاتشيه زادوريان رئيس الاتحاد اللبناني للدراجات حيث سيتم اختيار ستة أعضاء من المرشحين من خلال الاقتراع بالإضافة إلى المرشح لشغل مقعد الاتحاد الفلسطيني للدراجات محمد سعيد تمراز نائب رئيس الاتحاد الفلسطيني للدراجات.

وأثنى أعضاء مجلس إدارة الاتحاد على الفترة التي قاد فيها الشيخ فيصل بن حميد القاسمي دفة الاتحاد وما تحقق فيها من إنجازات سواء على صعيد تطور مسابقات الاتحاد أو المستوى التنظيمي والإداري للأمانة العامة للاتحاد وأكد الجميع على أهمية إنشاء مركز الدراجة العربية التدريبي والتطويري لكوادر الاتحادات الوطنية العربية وطالبوا باستمرار دعمه بالإضافة لاستكمال اللوائح والهياكل التنظيمية التي تشكل لبنة أساسية لضمان بقاء واستمرار الاتحاد ككيان قائم ومستمر مهما تغيرت إداراته وقياداته كما طالبوا بالمحافظة على الإنجازات التي تحققت من خلال استمرار دعم الاتحادات الوطنية لاتحادها العربي.

وينظم الاتحاد على هامش جمعيته الانتخابية مسابقة كأس الاتحاد العربي لدراجة المضمار، الذي أكدت حوالي 7 اتحادات وطنية عربية مشاركتها فيه وهي المسابقة التي تقام لأول مرة في عمر الاتحاد تحت هذا المسمى وتعد إحدى إنجازات مجلس إدارة الاتحاد الحالي.