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الرياضي
خميس خارج حسابات «العنابي» أمام «الملك»
خميس خارج حسابات «العنابي» أمام «الملك»
25 ابريل 2022 13:41

محمد سيد أحمد (أبوظبي)


أصبح محمود خميس خارج حسابات الوحدة في مباراته أمام الشارقة، يوم 6 مايو المقبل، ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بسبب الإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث في لقاء الظفرة بالجولة الماضية، فيما يستعيد «العنابي» جهود عبدالله الكربي العائد من الإيقاف.
واستأنف «أصحاب السعادة» تدريباته على ملعبه بالشهامة، بعد إجازة لمدة 48 ساعة، أعقبت لقاء الظفرة الأخير، ويخطط الفريق لخوض مباراة ودية يوم السبت المقبل، لم يتحدد طرفها الثاني، يحافظ من خلالها على لياقة المباريات، في ظل توقف المسابقة بسبب دوري أبطال آسيا.
والمعروف أن الوحدة يفقد حتى نهاية الموسم الحالي جهود محمد برغش وأحمد راشد لوجودهما في الخدمة الوطنية وعلاء زهير «المصاب».

دوري أدنوك للمحترفين
الوحدة
محمود خميس
الشارقة
الظفرة
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