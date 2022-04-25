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الرياضي
لقب «دولية» بني ياس بين الوحدة والنجم الأحمر
لقب «دولية» بني ياس بين الوحدة والنجم الأحمر
25 ابريل 2022 13:39

 


أبوظبي (الاتحاد)
يسدل الستار غداً «الثلاثاء» على بطولة بني ياس الدولية الودية للناشئين، حيث يواجه الوحدة فريق النجم الأحمر الصربي في نهائي قوي.
وصعد «العنابي» إلى المباراة النهائية، بعد الفوز على العين بركلات الترجيح عقب نهاية المباراة بالتعادل 2-2، فيما تأهل النجم الأحمر على حساب النجم الساحلي التونسي بهدف.
وتقام المباراة على ملعب بني ياس في الشامخة في الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم.
ورصدت اللجنة المنظمة للبطولة مجموعة من الجوائز القيمة للجماهير التي تحضر اللقاء، على أن يكون هناك سحب عليها.
وشارك في البطولة 8 أندية، هي بني ياس والعين والوحدة والجزيرة والظفرة والوصل والنجم الأحمر والنجم الساحلي، وشهدت المنافسات إثارة كبيرة وتنافساً قوياً، خاصة على صعيد نصف النهائي الذي جمع العين والوحدة في «كلاسيكو مصغر» بالبطولة.

 

بني ياس
الوحدة
العين
النجم الساحلي
الجزيرة
الوصل
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