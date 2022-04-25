قرية الإمارات العالمية للقدرة تحصل على شهادة «الآيزو»

أبوظبي (وام)

برعاية كريمة واهتمام من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حصلت قرية الإمارات العالمية للقدرة على الاعتماد الدولي للآيزو في الصحة والسلامة المهنية في مكان العمل/ شهادة الآيزو الدولية 45001:2018.

يأتي حصول قرية الإمارات العالمية للقدرة على تلك الشهادة المرموقة، في إطار حرصها المتواصل وسعيها الدؤوب لزيادة المرونة التنظيمية من خلال الوقاية الاستباقية من المخاطر والتحسين المستمر لأداء الصحة والسلامة المهنية قبل وخلال سباقات القدرة، من أجل الحفاظ على سلامة الخيول والفرسان.

وحصلت القرية على هذا الإنجاز، بعد أن استوفت كافة المعايير والشروط المطلوبة لتعزيز الامتثال القانوني والتنظيمي، وإظهار الوعي بمسؤوليات القرية الاجتماعية، من خلال إظهار الالتزام بالعمل الآمن والصحي والمستدام، وخلق بيئة عمل أفضل للموظفين وأصحاب الخيول وجميع المشاركين في فعاليات القرية، ومنع حوادث العمل والأمراض المهنية.

وأصبحت قرية الإمارات العالمية للقدرة عضواً في منتدى الاعتماد الدولي «IAF»، وهو جمعية عالمية لهيئات الاعتماد والهيئات الأخرى المهتمة بتقييم المطابقة في مجالات أنظمة الإدارة والمنتجات والعمليات والخدمات والموظفين والتحقق وبرامج أخرى مماثلة لتقييم المطابقة.

وقال مسلم سالم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة، عضو مجلس إدارة مجلس أبوظبي الرياضي: «إن حصول القرية على شهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية «الآيزو:45001:2018»، وتحقيق هذا الإنجاز المبهر لهو ثمرة المتابعة الحثيثة والرؤية الثاقبة والاستراتيجية الحكيمة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وتقديراً للتميز والالتزام الذي سارت عليه القرية».

وعن المعايير التي يتم على ضوئها الاختيار.. قال العامري: «إن منظمة الآيزو تضع 10 معايير مقننة على ضوئها يتم الترشيح للاختيار، من أبرزها قدرة الإدارة العليا على توفير الموارد اللازمة والالتزام برسم سياسات العمل الآمن، والتخطيط السليم لتفادي حدوث أية مخاطر أثناء إقامة السباقات، وتخطيط العمليات وتصميم بيئة السباقات بصورة تمنع وقوع الحوادث أثناء تكدس الخيول، وقدرة القرية على التعامل والتخطيط للطواري والأزمات والتعامل معها، إضافة إلى توفر أفضل أنظمة تقنية المعلومات في تسجيل وفحص الخيول ومراقبة السباق منذ الوهلة الأولى وحتى النهاية».