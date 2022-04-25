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الرياضي
«خطى ثابتة» في رحلة روديجير إلى «الريال»
«خطى ثابتة» في رحلة روديجير إلى «الريال»
25 ابريل 2022 13:10

 
أنور إبراهيم (الاتحاد)


يبدو أن النجم الدولي الألماني أنطونيو روديجير، قلب دفاع تشيلسي الإنجليزي، في طريقه إلى التوقيع لريال مدريد الإسباني، والانتقال إليه اعتباراً من الصيف المقبل، حيث ينتهي عقده مع «البلوز» في يونيو، وأصبح حراً في التفاوض مع أي نادٍ يرغب في ضمه مجاناً. 

إذ أكد الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو خبير الانتقالات والمحرر بشبكة «سكاي سبورت» إيطاليا، أن ثمة اتفاقاً شفهياً تم بين اللاعب وإدارة «الميرنجي»، وإن إجراءات الانتقال تسير بخطى ثابتة، غير أن العقد النهائي لم يوقع بعد. 

وأوضح رومانو أن العقد سيكون طويل الأجل، ولم يكشف عن الراتب الذي يحصل عليه روديجير، أو مكافأة التوقيع المنتظر أن يحصل عليها «القلب النابض» لتشيلسي، كما يحلو للألماني توماس توخيل المدير الفني لـ «البلوز»، أن يطلق عليه.
أكد توخيل بعد فوز فريقه على وستهام 1- صفر، في «الجولة 34» للدوري الإنجليزي «البريميرليج» أن روديجير أبلغه بأنه سيرحل عن «ستامفورد بريدج» هذا الصيف، ولكنه لم يحدد له الجهة التي يقصدها.
وانضم روديجير إلى تشيلسي عام 2017، قادماً من إيه إس روما الإيطالي، ومن وقتها لعب مع «البلوز» 196مباراة، وكان ضمن التشكيلة التي أحرزت دوري الأبطال الأوروبي الموسم الماضي، ولعب روديجير50 مباراة دولية مع منتخب «المانشافت» الألماني.
وذكرت مصادر صحفية «كتالونية» أن برشلونة تحرك أيضاً في اتجاه الحصول على توقيع روديجير، إلا أن اللاعب استقر رأيه، فيما يبدو على النادي «الملكي» الذي كان موجوداً فيه مؤخراً، عندما لعب ضمن تشكيلة تشيلسي التي واجهت الريال في إياب ربع نهائي دوري الأبطال «الشامبيونزليج»، وفاز فريقه 3-2 ولكن «الميرنجي» هو الذي تأهل إلى نصف نهائي البطولة، بعد أن فاز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب 5-4.
المعروف أن الصحفي فابريزيو رومانو «29عاماً» يعمل في شبكة «سكاي سبورت» إيطاليا منذ أن كان في التاسعة عشرة من عمره، واشتهر بأنه من أكثر المتخصصين الموثوق بهم في مجال انتقالات اللاعبين في عالم كرة القدم.

الدوري الإنجليزي
أنتونيو روديجير
ريال مدريد
تشيلسي
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