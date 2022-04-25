الظفرة يفتقد جهود بطي أمام العين



محمد سيد أحمد (أبوظبي)



يفقد الظفرة جهود المدافع خالد بطي، أمام العين ضمن «الجولة 22» من «دوري أدنوك للمحترفين» للإيقاف، بعد أن نال إنذاراً في مباراة أمام الوحدة، فيما يكون وليد عمبر جاهزاً، حيث أثبت الفحص إصابته بتمدد بسيط، يتعافى منه سريعاً قبل 7 مايو موعد لقاء «الزعيم».

ويربك إيقاف بطي حسابات الجهاز الفني، لندرة لاعبي مركز الظهير الأيمن الذي يشغله اللاعب، ورغم أن الخيار الأنسب هو عمران الجساسي، إلا أن أهمية وجود ليونارد أوفور في التشكيلة يجعله خيار بدر الإدريسي مدرب الفريق.

وخضع «الفارس» لراحة لمدة 24 ساعة، وأستأنف تدريبات أمس، حيث يواجه الاتفاق السعودي ودياً غداً على ملعب فندق «الريتزكارلتون» في أبوظبي مقر إقامة الفريق الضيف، تكون بروفة قوية لـ «الفارس» لمواجهة «الزعيم».

وينتظر أن يمنح الجهاز الفني للحارس خالد السناني الفرصة للمشاركة في المباراة الودية، للوقوف على مدى جاهزيته، قبل اتخاذ قرار الدفع به في التشكيلة الأساسية أمام العين، أو استمرار عبد الله سلطان.

ويعيش الظفرة حالة فنية ومعنوية جيدة، في الفترة الأخيرة لم تنل منها خسارته أمام «العنابي»، ويتطلع الفريق إلى العودة إلى سكة النتائج الإيجابية على ملعبه بالجولة المقبلة، وتأمين موقعه بشكل أفضل في جدول الترتيب الذي يحتل فيه المركز 12 برصيد 18 نقطة.