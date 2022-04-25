شباب الأهلي.. «حلم فولاذي» في «ليلة الرهان»



منير رحومة (دبي)



يخوض شباب الأهلي مواجهة حاسمة أمام فولاد خوزستان الإيراني غداً «الثلاثاء»، بطموح الفوز وانتزاع صدارة المجموعة الثالثة، وحصد بطاقة العبور إلى الدور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

ويدافع سفير الكرة الإماراتية عن آخر حظوظ أنديتنا في البطولة القارية، بعد أن ودع الجزيرة والشارقة السباق مبكراً، حيث يدخل لاعبو «الفرسان» المباراة بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث بغض النظر عن حسابات المركز الثاني.

ويحتفظ شباب الأهلي بحظوظه كاملة في التأهل، حيث إن الفوز بأي نتيجة تضمن له الصدارة والوصول إلى الدور المقبل، مما يرفع من حماس الفريق لمواصلة سلسلة النتائج الإيجابية التي يعيشها في الدور الثاني من دور المجموعات، بالفوز على الغرافة 8-2، وعلى آهال تركمانستان 2-1 بينما تعادل بنتيجة واحدة1-1 في أول 3 جولات.

ولم يخسر سفير الكرة الإماراتية في المجموعة الثالثة، مما يقوي من حظوظه في تحقيق نتيجة إيجابية، منتعشاً بالتطور الحاصل في أداء اللاعبين، والتحسن الكبير في الجانب الهجومي واستغلال الفرص واحتلال المركز الثاني في ترتيب أقوى خطوط الهجوم بالبطولة.

ويملك فريق «الفرسان» الخبرة الكافية للتعامل مع المباراة المصيرية بفضل امتلاك عدد كبير من اللاعبين الدوليين، أصحاب التجربة الطويلة، علماً وأنه يخوض مشاركته التاسعة في البطولة الآسيوية وسبق له الوصول إلى نهائي أبطال آسيا في نسخة 2015.

ومن المنتظر أن يعول مهدي علي مدرب شباب الأهلي على أفضل العناصر التي قدمت مستويات لافتة في الجولات الماضية، بهدف الدخول بقوة وفرض أفضلية الفريق على مستوى الأداء والنتيجة، خاصة بالنسبة لعمر عبدالرحمن الذي توهج في البطولة وساهم بشكل كبير في إمداد زملائه بكرات دقيقة، وأيضاً كارتابيا الذي سجل خمسة أهداف وينافس بقوة على لقب هداف البطولة، بالإضافة إلى توماس أولسن في خط الهجوم، والذي ساعد فريقه على تفعيل الخط الأمامي بالشكل المطلوب.

أما فيما يتعلق بفريق فولاد خوزستان الإيراني الذي يحتل صدارة المجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة من ثلاثة انتصارات وتعادلين، فضمن التأهل إلى الدور المقبل مبكراً، بغض النظر عن نتيجة مباراة الغد، سواء أكمل الدور الأول في المركز الأول بالمجموعة أو بين افضل أصحاب المركز الثاني. ويملك فريق فولاد أقوى خط دفاع في البطولة باستقباله هدفاً وحيداً، بينما لم يسجل خط هجومه سوى أربعة أهداف فقط.