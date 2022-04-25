«شرطة أبوظبي» تكرم أبطال «الأمن والمنافذ»



أبوظبي (الاتحاد)



كرمت شرطة أبوظبي الفرق الفائزة ببطولة مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ، والتي نظمتها اللجنة الرياضية لقطاع شؤون الأمن والمنافذ، بالتعاون مع مركز التربية الرياضية الشرطية.

وفاز فريق مديرية شرطة أمن المنافذ والمطارات بالمركز الأول في المجموع العام للنقاط، وحصد درع مدير القطاع، وحصل فريق إدارة الأسلحة والمتفجرات على المركز الثاني، وجاء فريق إدارة الأدلة الجنائية على المركز الثالث.

وأشاد اللواء الشيخ محمد بن طحنون آل نهيان، مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ بدعم ورعاية القيادة الرشيدة واهتمامها المتواصل بتوفير أفضل الإمكانات للارتقاء بمسيرة الأنشطة الرياضية وتحفيز أبناء الوطن على اتخاذ الرياضة أسلوب حياة، كما أثنى على جهود تنظيم البطولة والمنافسة والروح الرياضية والحماسية بين المشاركين من القطاع.

وكرم العميد حميد سعيد العفريت نائب مدير قطاع شؤون الأمن والمنافذ الفرق الفائزة، مؤكداً اهتمام القيادات الشرطية بالأنشطة الرياضية، من خلال تنظيم وإقامة البطولات الرياضية وإدارتها وتشجيع المنتسبين من الجنسين للمشاركة فيها، بما يسهم في تعزيز روح التعاون والمشاركة الجماعية وتشجيع التنافس الشريف.

وضمن فعاليات البطولة عقدت محاضرة رياضية عبر تقنية الاتصال الافتراضي بعنوان «الرياضة وقاية»، ألقاها الخبير الرياضي الدكتور محمد محمود عبدالقوي، تناول فيها أهمية الرياضة والنشاط البدني، وفوائد ممارستها، كما أقيمت الفعاليات المجتمعية، والتي شملت شد الحبل بمشاركة 13 عاملاً في مديرية أمن المنافذ والمطارات، واستعراض الكلاب البوليسية، إلى جانب عدد 8 مسابقات رياضية لمنتسبي القطاع، وهي كرة الطائرة-سيدات، شد الحبل، جري 3 كيلو-سيدات، جري 5 كيلو-رجال، وكرة القدم، والجوجيتسو، واللياقة البدنية، والرماية، وحضر الحفل مدراء المديريات والإدارات ونوابهم وعدد من موظفي القطاع.