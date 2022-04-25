الرماية.. آلية جديدة للمشاركات الخارجية

دبي (الاتحاد)

تعكف اللجنة الفنية باتحاد الرماية لوضع الضوابط والمعايير وفق استراتيجية الاتحاد الجديدة والتي سيتم على ضوئها اختيار الرماية الذين يمثلون الدولة في البطولات الدولية والقارية وأيضاً العربية والخليجية بما يضمن التمثيل المشرف وضع الرماية الإماراتية على منصة التتويج.

وحقق رماتنا نتائج متواضعة في البطولات الأخيرة حيث شارك المنتخب في كأس العالم لرماية الأطباق من الحفرة «التراب» والتي أقيمت بمدينة لوناتو الإيطالية ومثل المنتخب 3 رماة حيث حقق أحمد يحيى الحمادي 111 طبقاً من أصل 125 طبقاً وجاء ترتيبه 63 ومشعل البناي وحقق 102 طبق وترتيبه 138 ووليد العرياني وحقق 101 طبق وترتيبه 147 بين 179 رامياً.

ووافق الاتحاد على مشاركة الرماة الثلاثة في البطولة من أجل الوقوف على مستواهم مقارنة بالمستويات العالمية وإعادة تقييم جميع الرماة ووضع آلية جديدة للمشاركة الخارجية للمنتخبات الوطنية من خلال معايير رقمية يجب على كل رام تحقيقه لتمثيل المنتخب.

كان رماتنا قد شاركوا في كأس العالم في نيقوسيا القبرصية وحقق سيف الشامسي 97 طبقاً من أصل 125 طبقاً وجاء ترتيبه 106 من بين 113 رامياً مشاركاً فيما حقق أحمد يحيى الحمادي 102 طبق من أصل 125 طبقاً وحل في المركز 94.