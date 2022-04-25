تريم والزرعوني.. سباق على رئاسة اتحاد الشطرنج

رضا سليم (دبي)



تدخل انتخابات اتحاد الشطرنج المرحلة الأخيرة بعد انتهاء فترة الطعون واعتماد القائمة النهائية للمرشحين والاستعداد لإجراء انتخابات الدورة التي تستمر حتى 2024، وذلك يوم 14 مايو المقبل بمقر الهيئة العامة للرياضة، وتشهد جميع المناصب داخل مجلس الإدارة انتخابات باستثناء منصب المرأة، حيث فازت به خلود عيسى الزرعوني مرشحة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، وطبقاً لتشكيل المجلس سيتم انتخاب رئيس و4 أعضاء وعضو شبابي بالإضافة إلى المقعد النسائي.

وترشح على منصب الرئيس تريم مطر مرشح نادي الشارقة الثقافي للشطرنج ومحمد أمين الزرعوني مرشح نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية وفي العضوية ترشح 5 شخصيات لاختيار 4 ، هم سعود الكتبي من نادي الذيد ومشعل موسى آل بركت من نادي الفجيرة للشطرنج والثقافة وعبدالرحمن حسن المعيني من نادي الشارقة الثقافي للشطرنج وعمر عثمان ربيع النعيمي من نادي عجمان للشطرنج وسيف سالم النعيمي من نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية.

وفي فئة الشباب ترشح 3 شخصيات لاختيار مرشح واحد، هم ناصر عبدالله من نادي اتحاد كلباء وماجد العليلي من نادي الفجيرة للشطرنج ومروان عبدالوهاب العوضي من نادي عجمان للشطرنج.

ووجه اتحاد اللعبة الدعوة للأندية الأعضاء لحضور اجتماع الجمعية العمومية 14 مايو وطلب الاتحاد من الأندية ترشيح اثنين لتمثيل النادي في الجمعية، وتضم قائمة الأندية الأعضاء العاملة بالاتحاد 17 نادياً، هي نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية ونادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية ونادي دبي للشطرنج والثقافة ونادي دبي لأصحاب الهمم ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج ونادي الفجيرة للشطرنج ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة ونادي عجمان للشطرنج ونادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج ومليحة والمدام والبطائح والذيد وخورفكان والحمرية واتحاد كلباء والثقة للمعاقين.

كانت لجنة الانتخابات قد اعتمدت جميع المرشحين باستثناء تريم مطر بسبب عدم تصديق المؤهل الدراسي وقامت إدارة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج بالطعن على القرار في لجنة الطعون وقدمت الأوراق الثبوتية ووافقت اللجنة على قبول أوراقه خاصة أنه كان مبتعثاً من قبل الدولة للتعليم بالخارج وتم اعتماده ضمن المرشحين.

ويعد سباق الرئاسة هو الأقوى في الانتخابات كون المرشحين يملكان سيرة ذاتية متميزة، حيث يشغل محمد أمين بن عبدالله الزرعوني منصب الرئيس التنفيذي لنادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية، وحاصل على درجة الماجستير في القانون الرياضي من الجامعة الأميركية وكان عضواً في مجلس إدارة النادي ونائباً لرئيس مجلس الإدارة من 2013 إلى 2021 حقق خلالها فريق النادي العديد من الإنجازات، في حين يتمتع تريم مطر الرئيس التنفيذي لمجموعة الابتكار الصناعي بسيرة متميزة في لعبة الأذكياء وسبق له اللعب باسم منتخب الإمارات للشطرنج بجانب كونه حكماً دولياً وكلاهما من أبناء اللعبة.