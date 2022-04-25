دوري الثالثة.. نصف النهائي يكتمل في «ليلة سداسية»



دبي (الاتحاد)



اختتمت الأول مؤجلات الأسبوع الثالث والأخير لدور المجموعات لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، وأسفرت نتائج المباريات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عن فوز فريق الدعم الرياضي على فريق دي جاردنز بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل فريقا رويال والزمالك بهدفين مقابل هدفين.

وتغلب فريق جلف يونايتد على فريق مدينات بهدفين دون رد، وفريق النجوم على فريق إيليت فالكونز بخمسة أهداف لهدف، وحقق فريق فليتوود يونايتد فوزاً كبيراً على فريق الغربية بسداسية نظيفة، بينما لم يحضر فريق الرمال لمباراته أمام فريق إنتر سيتي الجمعة الماضية، وتم رفع تقرير بذلك للجنة الانضباط لاعتماد فوز إنتر سيتي بالمباراة.

وفي ختام منافسات دور المجموعات، اكتمل عقد الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثالثة، حيثُ تأهل فريقا جلف يونايتد وله 26 نقطة، والدعم الرياضي برصيد 19 نقطة «أول وثاني المجموعة الأولى»، بينما تأهل فريقا فليتوود يونايتد والنجوم ولكل منهما 23 نقطة «أول وثاني المجموعة الثانية».

ووفقاً لنظام المسابقة، تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيتم تحديد موعد مباريات هذا الدور لاحقاً.