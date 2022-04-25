السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
دوري الثالثة.. نصف النهائي يكتمل في «ليلة سداسية»
دوري الثالثة.. نصف النهائي يكتمل في «ليلة سداسية»
25 ابريل 2022 10:19

 
دبي (الاتحاد)


اختتمت الأول مؤجلات الأسبوع الثالث والأخير لدور المجموعات لمسابقة دوري الدرجة الثالثة، وأسفرت نتائج المباريات التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام عن فوز فريق الدعم الرياضي على فريق دي جاردنز بثلاثة أهداف لهدفين، وتعادل فريقا رويال والزمالك بهدفين مقابل هدفين.
وتغلب فريق جلف يونايتد على فريق مدينات بهدفين دون رد، وفريق النجوم على فريق إيليت فالكونز بخمسة أهداف لهدف، وحقق فريق فليتوود يونايتد فوزاً كبيراً على فريق الغربية بسداسية نظيفة، بينما لم يحضر فريق الرمال لمباراته أمام فريق إنتر سيتي الجمعة الماضية، وتم رفع تقرير بذلك للجنة الانضباط لاعتماد فوز إنتر سيتي بالمباراة.
وفي ختام منافسات دور المجموعات، اكتمل عقد الدور نصف النهائي لدوري الدرجة الثالثة، حيثُ تأهل فريقا جلف يونايتد وله 26 نقطة، والدعم الرياضي برصيد 19 نقطة «أول وثاني المجموعة الأولى»، بينما تأهل فريقا فليتوود يونايتد والنجوم ولكل منهما 23 نقطة «أول وثاني المجموعة الثانية».
ووفقاً لنظام المسابقة، تُقام مباريات الدور نصف النهائي بنظام الذهاب والإياب، وسيتم تحديد موعد مباريات هذا الدور لاحقاً.

كرة قدم
الإمارات
اتحاد كرة القدم
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©