جماعية «كتيبة بيب» تواجه «النجم الأوحد»!



عمرو عبيد (القاهرة)



يملك بيب جوارديولا تفوقاً ملحوظاً على كارلو أنشيلوتي، خاصة خلال فترة مواجهتهما في «البريميرليج»، حيث فاز «الفيلسوف» 4 مرات خلال 6 مباريات، مقابل هزيمتين خلال قيادته بايرن ميونيخ بموسم 2013-2014، جاءت كلتاهما على يد ريال مدريد، الذي يخشى كثيراً مواجهة «العبقري»، عندما يلتقي الفريقان غداً «الثلاثاء»، بملعب «الاتحاد» في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، لأنه خسر 11 مباراة من أصل 19، حملت أغلبها توقيع «بارسا بيب»، كما تشير الإحصاءات التاريخية إلى تفوق كاسح لمانشستر سيتي أمام الفرق التي دربها أنشيلوتي، حيث فاز «البلومون» 7 مرات وخسر مرة واحدة فقط، ورغم امتلاك «الملكي» أفضلية تاريخية أمام «السيتيزن»، بعدما أقصاه مباشرة في نسخة 2015-2016، وتسبب في خروجه المبكر عام 2012، لكن «حقبة جوارديولا» حملت كالعادة التغيير الإيجابي ليفوز السيتي على «الملكي» في نصف نهائي بطولة 2019-2020، وهو ما يُمني عشاق «السماوي» أنفسهم بتكراره هذه المرة أيضاً من أجل النهائي الأوروبي الثاني على التوالي.

وبعيداً عن الأرقام التاريخية، نجح الفريقان في تجاوز 100 هدف حتى الآن في الموسم الجاري، حيث سجّل السيتي 126 هدفاً في جميع البطولات مقابل 101 لريال مدريد، ورغم قوة «البلومون» الهجومية الواضحة منذ انطلاق النسخة الحالية في «الشامبيونزليج»، إلا أن الانتفاضة المدريدية مؤخراً عدّلت حصاده الهجومي، ليبلغ 22 هدفاً مقابل 24 لـ«كتيبة بيب»، لكن الملاحظ بالطبع هو تفرُّد الفرنسي بنزيمة بقمة هدافي «الميرنجي» في دوري الأبطال، بتسجيل أكثر من نصف عدد الأهداف، ونجح كريم في هز الشباك 12 مرة بنسبة 54.5% يليه بفارق كبير جداً البرازيلي رودريجو، الذي أحرز 3 أهداف، وإجمالاً أسهم 6 لاعبين من صفوف «الملكي» في تسجيل أهدافه «الأوروبية».

وعلى الجانب الآخر، لا يوجد خلاف على قوة التكتيك الجماعي «المخيف» لمانشستر سيتي في عهد «الفيلسوف»، حيث شارك 11 لاعباً في تسجيل أهدافه القارية بفوارق متقاربة تعكس امتلاك «البلومون» الحلول المتعددة التي وضعته في صدارة الدوري الإنجليزي، رغم «الصراع الناري» مع ليفربول، وقادته إلى نصف النهائي الأوروبي، وترشيح الكثيرين له ببلوغ المباراة النهائية.

يتصدر القائمة الجزائري رياض محرز بـ 6 أهداف، يليه ستيرلنج وجيسوس اللذان تساويا في تسجيل 3 أهداف، ثم فودين وسيلفا وكانسيلو بهدفين، مقابل هدف واحد لـ5 لاعبين آخرين أبرزهم دي بروين وجريليش، كما تشير قائمة أخرى مهمة جداً تخص أصحاب التمريرات الحاسمة، إلى مدى قوة السيتي الهجومية غير العادية، إذ جاء 67.5% من أهدافه عبر «الأسيست» بين الزملاء، وتبارى 18 لاعباً في صناعة تلك الأهداف بإحصاءات خيالية، ويأتي على رأسهم دي بروين وجيسوس بـ11 تمريرة حاسمة لكل منهما في مختلف البطولات، مقابل 9 لكل من كانسيلو ومحرز وفودين، في حين لا يوجد أي لاعب في صفوف ريال مدريد أبرز من بنزيمة حتى على صعيد «الصناعة» أيضاً!