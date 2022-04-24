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الرياضي
المر يساند لاعبات «القوى» قبل «الألعاب الخليجية»
محمد المر يتحدث إلى لاعبات المنتخب (الاتحاد)
25 ابريل 2022 02:48

دبي (الاتحاد)

دعا الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد ألعاب القوى لاعبات منتخبنا الوطني لإظهار الروح الإيجابية خلال المشاركة المرتقبة للمنتخب في دورة الألعاب الخليجية المقبلة، التي تم تأجيلها في السابق إثر تفشي فيروس كورونا، وقال إن مجلس إدارة الاتحاد يضع كل ثقته في لاعبات المنتخب لخوض المنافسة بالروح العالية، والعزيمة القوية التي تعزز الحضور المشرف لمنتخب ألعاب القوى في البطولة، والاستفادة من تجربة المشاركة بوجود أفضل المنتخبات الخليجية.
وقال المر لدى زيارته مقر المعسكر، إن مجلس إدارة الاتحاد يسعى للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات الوطنية، وتوفير الأجواء الملائمة التي تمهد الطريق لبلوغ أفضل النتائج في مختلف المسابقات الخارجية، داعياً اللاعبات إلى بذل أقصى الجهود في التدريبات، وتنفيذ توجيهات الأجهزة الفنية والإدارية، والاهتمام بالتغذية الجيدة، لتحقيق المخرجات المرجوة من الفترة الإعدادية الحالية قبل المشاركة في البطولة الخليجية.
وأضاف: ثقتنا كبيرة في لاعبات منتخب ألعاب القوى، وحرصنا في الفترة الماضية من انطلاق الموسم الحالي على تنظيم مختلف البطولات، وبحث أفضل الممارسات مع الأندية لتعزيز استراتيجية الاتحاد الرامية لضمان تطور اللعبة، وانتشارها واكتشاف المواهب، وتعزيز القدرات للاعبين واللاعبات، ولمسنا الرغبة القوية من الجميع في العمل معاً، وتضافر الجهود لأجل استدامة البرامج الداعمة للتطور الذي يرجوه مجلس إدارة الاتحاد في الفترة المقبلة، في طريق الوصول إلى المنجزات الوطنية والأهداف المرجوة.
وأشار المر إلى أن اتحاد ألعاب القوى يضع في تقديره جميع المعطيات التي تساعده على تنفيذ برامجه وخططه للتطور الرياضي المنشود، ويعمل مع كافة الأطراف على تحقيق الغايات المطلوبة، ولن يدخر جهداً لأجل عكس الصورة المشرفة عن أم الألعاب، والعمل على كل ما يعزز الحضور القوي للاعبين واللاعبات في جميع البطولات الخارجية، مع الآخذ في الاعتبار تكامل الجهود والتعاون مع جميع الشركاء، لضمان الحصاد المشرف في جميع البطولات الخارجية.

اتحاد ألعاب القوى
المنتخب الوطني
دورة الألعاب الخليجية
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