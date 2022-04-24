«الشارقة الرياضي للمرأة» بطلاً لدوري الكاراتيه

الشارقة (الاتحاد)

فاز نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب بطولة الدوري العام للكاراتيه لمسابقة الكوميتيه (فرق) لفئة السيدات والمركز الأول، خلال المنافسات التي استضافها نادي الشارقة الرياضي بالحزانة.

مثّل فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة في منافسات الكوميتيه للسيدات كل من اليازية خالد، مريم منصور، إيناس السلامي بمشاركة 3 أندية هي نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي.

وعبرت اللاعبة مريم منصور عن سعادتها بتحقيق المركز الأول لبطولة الدوري العام، مؤكدة على قوة المنافسة مع لاعبات الأندية الأخرى، ولكن التناغم والانسجام بين لاعبات الفريق أدى إلى التتويج بالمركز الأول والتواجد في الصدارة وأضافت: «لابد أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة على دعم سموها المتواصل لقطاع الرياضة النسائية، وتوفير كل سبل النجاح والتميز للاعبات ما أسفر عن تسطير إنجازات متتالية في جميع الرياضات».

كما حصدت لاعبات النادي لفئة الناشئات برونزية الفرق بمسابقة الدوري العام للكوميتيه بالفريق المّكون من اليازية خالد، جومانة العجوز، آمنة بركت، وفجر لشكريه، حيث شهدت البطولة مشاركة 7 أندية هي نادي الشارقة للمرأة، نادي الدفاع عن النفس، نادي تراجون، نادي شباب الأهلي، نادي الشارقة، نادي الذيد، ونادي الخليج.

من ناحية أخرى شاركت حوراء العجمي لاعبة الكاراتيه بنادي الشارقة لرياضة المرأة ضمن منافسات الدوري العالمي بالبرتغال والتي أقيمت خلال الفترة (22-24) من الشهر الجاري، إذ تعد البطولة الثانية للاعبة خلال عام 2022 بعد بطولة الدوري العالمي التي أقيمت بإمارة الفجيرة وحققت خلالها نتائج مشرفة لتصل إلى التصنيف الـ 40 عالمياً لوزن تحت 50 كلجم، لاسيما وأن تلك البطولة قد شهدت مشاركة 342 لاعباً ولاعبة من 55 دولة من مختلف قارات العالم.