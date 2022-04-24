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العربي «خيبة الأمل» في «الموسم الأجمل»
العربي «خيبة الأمل» في «الموسم الأجمل»
25 ابريل 2022 02:48

دبي (الاتحاد)

رغم خيبة أمل لاعبي العربي، بعد ضياع حلم الصعود إلى «المحترفين»، والتراجع إلى المركز الرابع قبل جولة من ختام دوري «الهواة»، إلا أن الفريق يقدم أفضل مستوياته منذ  تأسيس النادي.
وكان العربي منافساً أصيلاً على بطاقتي التأهل، ونجح في صدارة البطولة حتى «الجولة 14»، عندما تنازل عنها للمرة الأولى، عقب خسارته أمام دبا الفجيرة، وظل خلال الدور الثاني وصيفاً لـ «النواخذة» حتى «الجولة 28» التي شهدت احتلاله المركز الثالث خلف البطائح «الوصيف»، وأعلنت المباراة الأخيرة أمام دبا الفجيرة انتهاء «الحلم الجميل».
حصد العربي 60 نقطة من 19 فوزاً و3 تعادلات والخسارة 5 مرات، وسجل الفريق 46 هدفاً وعليه 23 هدفاً وسط تألق لافت من المهاجم المواطن راشد عيسى.
وتقدم شهاب الحربي لاعب العربي بالاعتذار إلى الجماهير على ضياع فرصة التأهل إلى دوري المحترفين، بعد الخسارة أمام دبا الفجيرة، مؤكداً أن الفريق لن ييأس رغم ضياع الفرصة، ويحاول خلال الموسم المقبل المنافسة من أجل الوصول إلى «الأضواء». وقال «الفريق تأثر كثيراً بقرارات الحكام، والتي كان لها انعكاس مباشر على النتائج، خاصة في بعض المباريات المصيرية والمهمة بالنسبة لنا، ولكن علينا المضي قدماً والاستعداد جيداً للموسم المقبل.

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