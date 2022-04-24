«40 نقطة» قياسية «النواخذة» بملعبه

دبي (الاتحاد)

شهدت «الجولة 29»، من دوري الأولى تسجيل عدة أحداث وأرقام تاريخية للمرة الأولى هذا الموسم، وأهمها تأهل البطائح إلى دوري المحترفين للمرة الأولى في تاريخ النادي خلال مشاركته الثالثة في «الهواة»، بجانب عدم خسارة «النواخذة» البطل أي مباراة بملعبه، آخرها التفوق على العربي 2-1، وحقق دبا الفجيرة 13 فوزاً بملعبه، مقابل التعادل في مباراة، ليجمع 40 نقطة على أرضه من بين «72 نقطة» وهو رقم قياسي يحققه الفريق للمرة الأولى في صعوده الثالث إلى «المحترفين»، كما سجل 71 هدفاً، وهو الرقم الأعلى في قائمة فرق البطولة، ونال نجمه البرازيلي دياجو سيلفا نصيب الأسد، حيث أحرز 26 هدفاً من أهداف فريقه، وسجل الأجانب 51 هدفاً، مقابل 20 هدفاً للاعبين المواطنين الذين يتقدمهم عامر عمر «10 أهداف»