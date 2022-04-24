السبت 30 ابريل 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي
بيراميدز يودع «الكونفيدرالية الأفريقية»
بيراميدز يودع «الكونفيدرالية الأفريقية»
24 ابريل 2022 22:41

 
لومومباشي (د ب أ)


أنهى تي بي مازيمبي من الكونغو الديمقراطية، مسيرة ضيفه بيراميدز المصري، في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «الكونفيدرالية الأفريقية»، بعدما تغلب عليه 2- صفر، اليوم الأحد، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.
وصعد مازيمبي للدور قبل النهائي للبطولة، بعدما تعادل من دون أهداف مع بيراميدز في لقاء الذهاب، الذي جرى في العاصمة المصرية القاهرة يوم الأحد الماضي.
وافتتح كريستيان كوفي التسجيل لمازيمبي في الدقيقة 33، معوضاً لركلة الجزاء التي أهدرها في الدقيقة 13، فيما أضاف فيليبس كونزومبي الهدف الثاني لأصحاب الأرض في الدقيقة 44. 

وضرب مازيمبي موعداً في الدور قبل النهائي للبطولة مع الفائز من مواجهة المصري البورسعيدي ونهضة بركان المغربي، حيث تجرى مباراة العودة بينهما في وقت لاحق اليوم «الأحد» بالمغرب، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت في مدينة الإسكندرية المصرية، انتهت بفوز الفريق المصري 2 -1، ويسعى مازيمبي لاستعادة اللقب القاري الغائب عنه منذ 5 أعوام، حيث سبق له التتويج بالكونفيدرالية عامي 2016 و2017. 

وصعد أورلاندو بايريتس الجنوب أفريقي للدور قبل النهائي للمسابقة القارية، عقب فوزه 4- 3 بركلات الترجيح على ضيفه سيمبا التنزاني، وانتهى الوقت الأصلي لمباراة الإياب، التي جرت بين الفريقين في جنوب أفريقيا، بفوز أورلاندو بهدف نظيف حمل توقيع الغاني كوامي بيبراه في الدقيقة 60، وهي نفس النتيجة التي تغلب بها سيمبا على الفريق الملقب بـ «القراصنة» في لقاء الذهاب الذي جرى بالعاصمة التنزانية دار السلام يوم الأحد الماضي، واحتكم الفريقان عقب انتهاء الوقت الأصلي مباشرة لركلات الترجيح، التي ابتسمت في النهاية لمصلحة الفريق الجنوب أفريقي.

الكونفدرالية الأفريقية
بيراميدز
مازيمبي
الأهلي المصري
نهضة بركان
آخر الأخبار
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
الرياضي
«أبوظبي لأصحاب الهمم» بطل خماسيات الكرة في «زايد العليا الرمضانية»
اليوم 11:37
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
الرياضي
سيلفا يمدد عقده مع سوسيداد
اليوم 11:26
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
عربي ودولي
ألمانيا تسجل تراجعاً جديداً في معدل الإصابة بكورونا
اليوم 11:25
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
عربي ودولي
أوكرانيا تتهم روسيا بسرقة "مئات الآلاف من الأطنان" من الحبوب
اليوم 11:05
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
الرياضي
رابيو: «السيدة العجوز» لم تشاهد وجهي الحقيقي!
اليوم 10:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©