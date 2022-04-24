ألكاراس يعانق «برشلونة 500»



برشلونة (أ ف ب)



حقق الشاب الإسباني الواعد كارلوس ألكاراس، المصنف الحادي عشر عالمياً، لقب دورة برشلونة لـ500 نقطة على الملاعب الترابية بفوزه في نهائي الأحد على مواطنه بابلو كارينيو بوستا التاسع عشر 6-3,6-2.

ورفع ألكاراس «18 عاماً» الذي يُثبت مع الوقت أنه أبرز الوجوه الصاعدة في عالم الكرة الصفراء، لقبه الرابع في مسيرته الاحترافية والثالث هذا العام بعد دورة ميامي للماسترز وريو دي جانيرو.

قال بعد الفوز الذي سيرتقي به إلى المركز التاسع في التصنيف العالمي الاثنين «إنه لقب يعني لي الكثير، تابعت هذه الدورة منذ أن كنت صغيراً، لطالما تمنيت أن أخوض غمارها وبالطبع الفوز بها، أنا سعيد جداً جداً أن أكون جزءاً من هذا التاريخ».

وسبق لألكاراس أن أقصى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الخامس عالمياً، من ربع النهائي فيما تسببت الأمطار بإرجاء مباراته في دور الأربعة مع الأسترالي أليكس دي مينور إلى الأحد، والتي حسمها بصعوبة بعد ثلاث ساعات و40 دقيقة، في أطول مباراة من مواجهة يفوز فيها من يحقق مجموعتين من ثلاث هذا العام.

أنقذ في المباراة نقطتين لخسارتها قبل أن يحسمها 6-7,7-6 6-4، قبل قرابة ثلاث ساعات من النهائي.

نظرياً، كان من المفترض أن يدخل كارينيو بوستا المباراة بأريحية، بعد أن حسم مواجهته مع الأرجنتيني دييجو شفارتسمان في نصف النهائي الأحد أيضاً بمجموعتين نظيفتين، إلا أن اليافع تغلب على ابن الـ30 عاماً في أولى المواجهات بينهما على الإطلاق حارماً مواطنه من لقب أول هذا العام وسابع في مسيرته.

ولم يخسر ألكاراس أي مباراة نهائية وصل إليها وحقق في النهائيات الأربعة ثماني مجموعات وخسر واحدة فقط.

خسر ألكاراس من الدور الثالث لبطولة أستراليا المفتوحة مطلع العام، ولكن الأنظار ستكون شاخصة عليه في رولان جاروس التي تنطلق في 22 مايو المقبل.

في مفارقة لافتة، سيكون أصغر لاعب يدخل نادي العشر الأوائل منذ مواطنه رافايل نادال في 2005 بعد أن توج أيضاً بلقب دورة برشلونة بالذات.