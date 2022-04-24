«ريمونتادا إمبولي» تضاعف «جراح نابولي»



روما (د ب أ)



واصل نابولي ابتعاده عن سباق المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي، بعدما فرط في فوز سهل كان في متناوله ليخسر 2-3 أمام مضيفه إمبولي«المتواضع»، اليوم الأحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين للمسابقة.

وأسفرت باقي مباريات المرحلة التي جرت اليوم عن فوز ساليرنيتانا على ضيفه فيورنتينا 2-1، وجنوى على ضيفه كالياري، في حين تعادل بولونيا مع ضيفه أودينيزي 2-2

وتجمد رصيد نابولي، الذي عجز عن تحقيق أي انتصار في المسابقة للمباراة الثالثة على التوالي، عند 67 نقطة من 34 مباراة، ليظل في المركز الثالث، بفارق 5 نقاط خلف الإنتر «حامل اللقب»، الذي يتربع على الصدارة بعد خوضه 33 لقاء.

في المقابل، ارتفع رصيد إمبولي، الذي حقق فوزه الأول في المسابقة منذ أكثر من 4 أشهر إلى 37 نقطة في المركز الرابع عشر، وافتتح درايس ميرتينز التسجيل لنابولي في الدقيقة 44، قبل أن يضيف زميله لورنزو إنسيني الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 53، واستغل إمبولي حالة الثقة والهدوء الذي انتاب لاعبي نابولي واطمئنانهم على حصد النقاط الثلاث، لينتفض الفريق المضيف في الدقائق الأخيرة، ويحرز لاعبوه 3 أهداف في غضون 8 دقائق فقط.

وأحرز ليام هينديرسون الهدف الأول لإمبولي في الدقيقة 80، فيما تكفل أندريا بينامونتي بتسجيل الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 83 و88، وبات هذا هو الانتصار الأول لإمبولي في المسابقة، منذ تغلبه 1 - صفر على نابولي في مباراتهما بجولة الذهاب في البطولة، التي جرت في 12 ديسمبر الماضي.

وتمسك جنوى بحظوظه في البقاء بالمسابقة وتفادي الهبوط للدرجة الثانية، بعدما حقق فوزاً ثمينا 1- صفر على ضيفه كالياري، وارتدى ميلان باديلي ثوب الإجادة في المباراة، بعدما أحرز هدف جنوى الوحيد في الدقيقة 89، ليمنح الأمل من جديد لفريقه بتجنب السقوط للدرجة الأدنى.

ورفع جنوى رصيده إلى 25 نقطة في المركز التاسع عشر «قبل الأخير»، متأخراً بفارق 3 نقاط عن كالياري، صاحب المركز السابع عشر «أولى مراكز الأمان»، وذلك قبل 4 مراحل على نهاية البطولة، وفاز فريق ساليرنيتانا على ضيفه فيورنتينا 2-1، اليوم، وتقدم ساليرنيتانا عن طريق ميلان ديوريتش في الدقيقة التاسعة، قبل أن يدرك ريكاردو سابونارا التعادل لفيورنتينا في الدقيقة 64.

وفي الدقيقة 79 سجل فيدريكو بونازولي هدف الفوز لساليرنيتانا، الذي رفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثامن عشر، بفارق ثلاث نقاط خلف كالياري صاحب المركز السابع عشر، على الجانب الآخر، تجمد رصيد فيورنتينا عند 56 نقطة في المركز السابع.