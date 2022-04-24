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الرياضي
توخيل يكشف مصير روديجير مع تشيلسي!
توخيل يكشف مصير روديجير مع تشيلسي!
24 ابريل 2022 22:03

لندن (د ب أ)
أكد الألماني توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي الإنجليزي، أن المدافع الألماني أنطونيو روديجير سيرحل عن ستامفورد بريدج في نهاية الموسم، بعد رفض العرض الذي تلقاه لتجديد عقده.
وقال توخيل لشبكة «سكاي سبورتس» بعد الفوز على ويستهام يونايتد بهدف: «إنه يرغب في الرحيل عن النادي، لقد أخبرني بذلك في محادثة خاصة».
وأضاف: «إنه أمر محبط.. سنفتقده كثيراً».
وتردد أن روديجير (29 عاماً) تلقى عرضاً قياسياً من تشيلسي لتجديد عقده.
وأكد توخيل أن تجديد عقد اللاعب أصبحت أكثر صعوبة بعد العقوبات التي فرضتها الحكومة البريطانية على النادي المملوك للملياردير الروسي رومان ابراموفيتش، بعد الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا.
وأشار المدرب الألماني «لقد أعطينا كل شيء، أنا والنادي، لكن ليس بوسعنا أن نقاتل أكثر من ذلك بسبب الإجراءات».
وختم توخيل بالقول: «لولا العقوبات، كنا على الأقل سنتمكن من مواصلة القتال، لكن غلت أيدينا».
ويحظر على تشيلسي إبرام أي تعاقدات جديدة، كما يواجه صعوبات كبيرة في تجديد عقود لاعبيه الحاليين.
وتردد أن روديجير يحظى باهتمام ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين وباريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي وبايرن ميونيخ الألماني.

تشيلسي
توماس توخيل
أنتونيو روديجير
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