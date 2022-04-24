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الرياضي
ليفربول يواصل ملاحقة سيتي
ليفربول يواصل ملاحقة سيتي
24 ابريل 2022 21:34

ليفربول (رويترز)

سجل ليفربول هدفين في الشوط الثاني ليفوز 2-0 على ضيفه وغريمه إيفرتون في قمة «مرسيسايد»، ويصبح على بُعد نقطة واحدة من مانشستر سيتي المتصدر في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد صمود إيفرتون، الذي تراجع إلى منطقة الهبوط قبل مباراة اليوم، لساعة من اللعب، توغل محمد صلاح من الجانب الأيمن وأرسل كرة عرضية حولها الظهير الأيسر آندرو روبرتسون بضربة رأس إلى هدف.
وأضاف البديل ديفوك أوريجي الهدف الثاني بضربة رأس من مدى قريب بعد متابعة ركلة جانبية من البديل الآخر لويس دياز في الدقيقة 85.
وأصبح رصيد ليفربول 79 نقطة من 33 مباراة، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي المتصدر، قبل خمس جولات من النهاية.
وتجمد رصيد إيفرتون عند 29 نقطة من 32 مباراة ويحتل المركز 18، وبفارق نقطتين عن بيرنلي صاحب المركز 17 الذي خاض 33 مباراة وتفوق 1-0 على ولفرهامبتون واندرارز في وقت سابق اليوم.

ليفربول
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي
إيفرتون
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