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الرياضي
رودريجو «الترقية السادسة» من «الأولى» إلى «المحترفين»
رودريجو «الترقية السادسة» من «الأولى» إلى «المحترفين»
24 ابريل 2022 17:24

 
دبي (الاتحاد)


لم يمنع غياب البرازيلي رودريجو سوزا، قائد البطائح عن القائمة الأساسية لمباراة فريقه أمام مضيفه التعاون في «الجولة 29» لدوري الدرجة الأولى، على ملعب الأخير في شعم برأس الخيمة، احتفاله بتحقيق إنجاز تاريخي بالصعود إلى دوري المحترفين مع البطائح، بوصفه سادس فريق يحصد معه الإنجاز في 11 موسماً على التوالي في الملاعب المحلية.
ويملك سوزا، في سجل مشواره في الملاعب المحلية تجارب ناجحة في الصعود من الأولى إلى المحترفين، مع فرق الشعب وحتا وعجمان وخورفكان والعروبة وأخيراً البطائح، كما يحمل اللاعب البرازيلي رقماً قياسياً آخر بالاستمرار لأطول فترة في ملاعب الدولة محترفاً أجنبياً.
وأمضى سوزا الحاصل على جنسية تيمور الشرقية، وقائد منتخبها السابق، 11 عاماً في ملاعبنا المحلية بداية من موسم 2010- 2011 متنقلاً بين أندية دوري المحترفين والأولى، لينال لقب «عميد اللاعبين الأجانب» بالدولة، حيث لعب لأندية الشعب، الظفرة، الإمارات، عجمان، حتا، دبا الحصن والعروبة، وحالياً البطائح، كما لعب لخورفكان على ثلاث فترات‪.
وكانت بداية ظهور رودريجو في ملاعبنا موسم 2010- 2011 مع فريق خورفكان «الخليج» سابقاً، في الدرجة الأولى، واستمر معه في موسم 2011- 2012، وفي موسم 2012- 2013 انتقل لفريق الشعب، وتمت إعارته منه إلى الظفرة، وشارك رودريجو في الدورة الرباعية المؤهلة للصعود، وأسهم في صعود الشعب، وشارك معه في دوري المحترفين‪.

دوري أدنوك للمحترفين
دوري الدرجة الأولى
البطائح
حتا
عجمان
خورفكان
العروبة
الإمارات
دبا الحصن
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