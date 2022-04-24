نادي أبوظبي الرياضي بطل دوري سيدات الكرة



أبوظبي (وام)



احتفظ فريق نادي أبوظبي الرياضي لكرة القدم النسائية بلقب دوري كرة القدم للسيدات، وقبل ختام البطولة بأسبوع، وذلك في أعقاب الفوز على فريق أكاديمية إي إف سي بنتيجة 13-0، وقبله على فريق أكاديمية جو برو سبورتس بنتيجة 10-0 رافعاً رصيده إلى 39 نقطة في صدارة الترتيب العام في مشوار البطولة التي ضمت 8 فرق.

كما حقق الفريق عدداً من الأرقام الخاصة والألقاب الشخصية للاعبات بإشراف المدربة سارة حسنين والمدربة المساعد وفاء نشعي والمدرب المساعد ياسين غيثه ومدرب الحراس سيف الدين بالحولة، ومعالجة الفريق ماريا فلورنسيا ومديرة الفريق ديما الإبراهيم.



وثمّن محسن محفوظ، عضو مجلس الإدارة مدير عام النادي، الإنجاز الذهبي باحتفاظ فريق نادي أبوظبي الرياضي بلقب كرة القدم للسيدات مواصلة لإنجازاته الكروية على مستوى الدولة والمنطقة، واستثماراً لدعم واهتمام مجلس أبوظبي الرياضي ومتابعة إدارة النادي العليا لمسيرته الرياضية على كافة المستويات.

وأكد أن ما تحقق يستحق الإشادة والتكريم من قبل مجلس إدارة النادي تقديراً لجهود اللاعبات والجهاز الفني والإداري.