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الرياضي
نجاح كبير لتحدي «ووش» للدرّاجات الهوائية
نجاح كبير لتحدي «ووش» للدرّاجات الهوائية
24 ابريل 2022 19:00

أبوظبي (الاتحاد)
شهد تحدي «ووش» الرمضاني للدرّاجات الهوائية، السباق المجتمعي المخصّص لفئة المواطنين، الذي نظمه مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع «ماي ووش»، نجاحات كبيرة وسط مشاركة 181 متسابقاً ومتسابقة بواقع (149 ذكور - 32 إناث)، في أجواء رمضانية مميزة، ومنافسة قوية بين جميع المشاركين.
وانطلق التحدي الذي جاء ضمن أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية التي ينظمها مجلس أبوظبي الرياضي، للتشجيع على ممارسة الرياضة، ونشر ثقافة رياضة الدراجات الهوائية وتوسيع قاعدة ممارسيها، من جزيرة السعديات لمسافة 67 كلم، وتحديداً من شارع أحمد بن خالد بالقرب من ممشى شاطئ السعديات الخلاب، مروراً بشارع جاك شيراك ومتحف اللوفر أبوظبي والمنطقة الثقافية، إلى جزيرة ياس عبر شارع الشيخ خليفة بن زايد، وصولاً إلى منطقة الريف، والعودة مجدداً من نفس الطريق إلى خط البداية.
وفاز بالمركز الأول وبجائزة الـ50 ألف درهم عبد الله الحمادي بعد أن قطع مسافة السباق بزمن وقدره 1:31:31:10ساعة، وفاز بالمركز الثاني وبجائزة الـ30 ألف درهم محمد المطيوعي بعد أن قطع المسافة بزمن 1:31:31:50 ساعة، وفاز بالمركز الثالث وبجائزة الـ20 ألف درهم وليد النقبي بزمن وقدره 1:31:32:68 ساعة.
أما في فردي الإناث، ففازت بالمركز الأول وبجائزة الـ50 ألف درهم شيخة راشد بعد أن قطعت نفس المسافة بزمن وقدره 2:01:24:11 ساعتين، وفازت صافية الصايغ بالمركز الثاني وبجائزة الـ30 ألف درهم بزمن وقدره 2:02:53:88 ساعتين، وحلّت فرح المري بالمركز الثالث وحصدت جائزة الـ20 ألف درهم بعد أن قطعت المسافة بزمن 2:05:54:58 ساعتين.
وفي فئة الفرق (ذكور) حلّ فريق نادي أبوظبي للدرّاجات (أ) أولاً، وفريق شرطة دبي ثانياً، وفريق الشعفار جميرا ثالثاً، أما في فئة الفرق (إناث) جاء فريق الشعفار جميرا أولاً، وفريق نادي أبوظبي للدراجات ثانياً.
وشهد تتويج الفائزين والفائزات عارف حمد العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، ومنصور بوعصيبة رئيس اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية، وأحمد الطنيجي ممثل «ماي ووش»، وسهيل العريفي المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي، وجوناثان ايمري الرئيس التنفيذي لشركة الدار للتطوير.

مجلس أبوظبي الرياضي
أبوظبي
عارف العواني
الدراجات الهوائية
جزيرة السعديات
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