دي ماريا يلبي شروط «السيدة العجوز»!



أنور إبراهيم (القاهرة)



يدرك ماسيميليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي تماماً، ما يحتاجه فريقه في الموسم الجديد، من أجل العودة مجدداً إلى منصات التتويج محلياً وأوروبياً، وحدد معيارين يسهمان في تحقيق ذلك، الأول المهارة الفنية العالية والثاني الخبرة الكبيرة.

ويحتل يوفنتوس حالياً المركز الرابع في ترتيب الدوري الإيطالي «الكالشيو» برصيد 63 نقطة، بعد 33 جولة، وقبل 5 جولات من نهاية الموسم، بينما يتصدر إنتر ميلان الترتيب برصيد 72نقطة، يليه إيه سي ميلان في المركز الثاني «71 نقطة»، ونابولي في المركز الثالث «67 نقطة».

ويحتاج فريق «السيدة العجوز» لبذل الجهد الأكبر خلال المباريات المتبقية، من أجل ضمان البقاء ضمن الأربعة الأوائل الذي يحق لهم اللعب في دوري الأبطال «الشامبيونزليج» في الموسم المقبل.

ويعتقد أليجري أن النجم الأرجنتيني أنخيل دي ماريا جناح باريس سان جيرمان، من أكثر اللاعبين الذين يتوافر فيهم المعياران اللذان وضعهما، والذي تتابعه بالفعل إدارة «البيانكونيري» من فترة، والذي ينتهي عقده في يونيو المقبل، ولا ينوي النادي الباريسي فيما يبدو التجديد له، رغم أن عقده يتضمن إمكانية سنة إضافية.

وأكثر ما يجذب أليجري في دي ماريا، إمكانياته الفنية العالية ومهاراته المتميزة، ومسيرته الكروية التي تتحدث عن نفسها، وخبراته الكبيرة في الأندية التي لعب لها، وربما يستفيد اليوفنتوس في سبيل تسهيل إمكانية ضم دي ماريا، من «مرسوم الزيادة» الذي تطبقه الحكومة الإيطالية، بهدف تنشيط اقتصادها، والذي يسمح للبلاد في فترة الوباء المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، فرض إجراءات ضريبية كبيرة تسهم في تحقيق وفورات اقتصادية ضخمة فيما يتعلق برواتب اللاعبين.

والعقبة الوحيدة التي تدفع إدارة «السيدة العجوز» للتفكير، هو سن دي ماريا الذي أكمل في 14 فبراير الماضي 34 عاماً، وارتباط ذلك بانخفاض مستوى لياقته البدنية مع فريقه خاصة هذا الموسم الذي تخلله سقوطه أكثر من مرة في فخ الإصابة، وآخرها إصابته في مباراة عودة دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام ريال مدريد، والتي أبعدته أكثر من شهر عن الملاعب. ورغم ذلك لا يزال أليجري على اقتناع بأن دي ماريا يمكنه أن يقدم الكثير من الحلول، إذا ما وضُع في الظروف الملائمة للنجاح، وإنه اختيار جيد للفريق.