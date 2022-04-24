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الرياضي
«زين اليد» يصطاد 4 ألقاب مع برشلونة
«زين اليد» يصطاد 4 ألقاب مع برشلونة
24 ابريل 2022 17:04

 
علي معالي (دبي)


على غرار تألق نجم الكرة العالمي المصري محمد صلاح في ليفربول الإنجليزي، هناك الموهوب المصري الآخر، علي زين لاعب كرة اليد الذي يتألق مع برشلونة الإسباني، حيث نجح اللاعب «31 عاماً» في أن يحصد اللقب الرابع مع «الكتالوني» منذ الانتقال إليه.
فاز برشلونة بقيادة زين على أنايتاسونا 35-34 ضمن «الجولة الـ25» ليحصد اللقب الرابع مع «الكتالوني» عندما توّج بالدوري بعد كأس السوبر المحلي وكأس ملك إسبانيا وكأس سوبر كتالونيا.
المباراة الأخيرة لـ«البارسا» سجل زين هدفين، وظهر بمستوى متميز، وهو ما يؤكد نجاحه في التجربة، التي انطلقت منذ فترة قصيرة، ليحقق برشلونة الدوري الإسباني للمرة الـ29 في تاريخه، وانتقل اللاعب إلى برشلونة في يوليو الماضي قادماً من الشارقة بعقد لمدة موسم قابل للتجديد.
ويعتبر علي زين أول لاعب في تاريخ كرة اليد المصرية يلعب لبرشلونة بطل أوروبا، وثالث لاعب عربي يمثل «الكتالوني» بعد التونسيين وائل جلوز ووليد بين عمور.
ومسيرة اللاعب مميزة مع كرة اليد، حيث تُوج بلقبي بطولة أمم أفريقيا مع مصر عامي 2016 و2020 وجائزة أفضل لاعب في أفريقيا عام 2018، والمركز الثامن في بطولة العالم 2019، والمركز السابع في النسخة الأخيرة لبطولة العالم مصر 2021.
وبدأ على زين مشواره مع الأهلي المصري، واحترف في النجم الساحلي التونسي، وإكس بروفانس الفرنسي والجزيرة الشارقة الإماراتيين، وتُوج مع الفريقين بالعديد من الألقاب.
ويعد «فرعون اليد» الورقة الرابحة في المنتخب وبدأ مشواره عام 2010، بعدما الدفع باللاعب الشاب وقتها «20 عاماً» في مباراة ودية أمام السعودية تحضيراً لبطولة العالم 2011.
وتعرض زين لإصابة أبعدته لفترة إلا أنه عاد مع نهاية موسم 2012 مع الأهلي وتوج معه بالدوري والكأس وبطولة أفريقيا، وانتقل للاحتراف في تونس مع النجم الساحلي، وفاز معه بكأس تونس ورابع العالم 2013، ولعب للجزيرة الإماراتي ومنه إلى الدوري الفرنسي 2017، وعاد إلى الإمارات مجدداً باللعب للشارقة عام 2019 وفاز معه بعدد من الألقاب ثم شدّ الرحال إلى برشلونة ليواصل مسيرة التألق.

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