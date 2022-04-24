بني ياس بطل كأس رئيس الدولة للجو جيتسو

أبوظبي (الاتحاد)

أسدل الستار على منافسات فئة الكبار في بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للجو جيتسو، التي أقيمت في جو جيتسو أرينا بمدينة زايد الرياضية، وشهدت منافسات قوية وحضوراً جماهيرياً غفيراً.

وجرت مراسم تتويج الفائزين والفائزات باللقب وبالمراكز الثلاثة الأولى، بحضور الشيخ هزاع بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، وعبدالمنعم الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجو جيتسو، ومحمد سالم الظاهري نائب رئيس الاتحاد، والعميد ناصر خادم الكعبي نائب رئيس مجلس إدارة نادي بني ياس، والعميد محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وحميد محمد بولاحج الرميثي رئيس مجلس إدارة شركة بني ياس للألعاب الرياضية، وخالد الهنائي العضو المنتدب في نادي الوحدة المشرف العام على نشاط الجو جيتسو، وفهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو، وعدد من ممثلي الاتحاد والشركاء والأندية.

وشهدت الجولة النهائية من المنافسات مشاركة أندية بني ياس، والوحدة، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس، والعين، والجزيرة، وأكاديمية بالمز الرياضية «تيم 777»، وفي فئة الرجال تمكّن بني ياس من الفوز باللقب بعد تفوقه على الوحدة الذي حلّ ثانياً، والعين الذي احتل المركز الثالث، وعلى صعيد فئة السيدات، تمكّن بني ياس أيضاً من إحراز اللقب، متفوقاً على الوحدة الذي حلّ وصيفاً، والشارقة لرياضات الدفاع عن النفس في المركز الثالث.

وقام بتتويج الفائزين عبدالمنعم الهاشمي ومعه مسؤولو الاتحاد وممثلو الأندية الفائزة، وهنأ الهاشمي أصحاب المراكز الأولى وأشاد بقوة منافسات البطولة، وبدور الأندية في دعم استراتيجية الاتحاد، والقيام بدورها المحوري في اكتشاف المواهب وصقلها وتأهيلها لصفوف المنتخبات الوطنية.

وقال الهاشمي: «نظام البطولة الذي تم تطويره للفصل بين فئات الناشئين والشباب والكبار حقق أهدافه، لأنه أتاح الفرصة لتألق اللاعبين واللاعبات في مختلف المراحل، وألقى الضوء بشكل جيد على أداء الصاعدين والوجوه الشابة من أصحاب المواهب، وكان مرآة واضحة للجهاز الفني للمنتخب من أجل الاستمرار في ضم المتميزين، ليكون لدينا الخيارات العديدة في المنتخبات (أ وب وج)، في كل فئة من الفئات وهو ما يتفق مع استراتيجية الاتحاد».

وتابع: «مثل هذه البطولات القوية هي التي تخدم تطور لعبة الجو جيتسو في الدولة وإعداد المنتخبات بقوة للاستحقاقات المقبلة، ومنذ إطلاق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة ونحن نحرص على التطوير فيها بشكل مستمر لتحفيز الأندية على المنافسة القوية، وكل من شارك فيها فائز هذا الموسم، إن لم يكن بالمراكز الأولى والجوائز المالية، فبالخبرة، والتجربة والاستفادة الفنية، وهنا أشكر أندية الدولة على استثمارها في اللاعبين، وتطبيق استراتيجية الاتحاد، وأدعو باقي أندية الدولة للدخول في المنافسة والاستثمار في الأجيال الجديدة، خاصة أن رياضة الجو جيتسو تكسب ممارسيها قيماً مهمة مثل الانضباط والشجاعة والصبر والتحمل، وبالتالي فهي مصنع الرجال والأبطال والنجوم».

وعن حرصه على الالتقاء بلاعبي ولاعبات المنتخب الذين شاركوا في البطولة الآسيوية الأخيرة، قال الهاشمي: «كان من الضروري أن أشكرهم على إنجازهم الكبير والحفاظ على الصدارة الآسيوية برقم قياسي تاريخي من حيث الميداليات، وأطلب منهم المزيد من العمل والاجتهاد في المرحلة المقبلة، خاصة أنها حافلة بالتحديات القارية والعالمية، ووجهت لهم رسالة واضحة بأنهم أمام مسؤولية كبرى في الحفاظ على مكانتهم العالمية والقارية، وتعظيم إنجازاتهم في دورة الألعاب العالمية بالولايات المتحدة الأميركية، والآسياد في الصين، فضلاً عن باقي البطولات السنوية الثابتة في أجندة المشاركات».

واختتم الهاشمي تصريحاته بالتأكيد على سعادته بتطور مستوى بنت الإمارات في اللعبة وتصدرها للمشهدين القاري والعالمي، معتبراً أن ذلك من أهم المكتسبات في المرحلة الأخيرة، وأن بنت الإمارات قادرة على التميز والإبداع والوصول إلى العالمية، إذا توفرت لها الفرصة والدعم.

ومن ناحيته قال فهد علي الشامسي الأمين العام لاتحاد الجو جيتسو: «كأس رئيس الدولة حقق نجاحاً كبيراً، في الأسابيع الثلاثة الماضية، وشكّلت البطولة منصة قوية لكل محبي الجو جيتسو، وهذا يعود إلى اهتمام الأندية والأكاديميات بالمشاركة والدفع بأفضل اللاعبين واللاعبات للمنافسة ضمن أجواء إيجابية، شهدت حضوراً جماهيرياً كبيراً واهتماماً إعلامياً لافتاً».

وأكد الشامسي أن البطولة حققت نجاحاً استثنائياً هذا العام بمشاركة عدد أكبر من الأندية والأكاديميات واللاعبين، في إشارة إلى سرعة انتشار اللعبة على مستوى الدولة، ونشر ثقافتها، والاهتمام المتزايد من الأسر وأولياء الأمور الذين يشجعون أبناءهم على ممارسة تلك الرياضة ذات الفوائد العديدة».