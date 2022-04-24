البطائح يهدي إنجاز الصعود إلى حاكم الشارقة



معتصم عبد الله، فيصل النقبي (دبي)



أهدت إدارة نادي البطائح، إنجاز صعود الفريق إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في الموسم المقبل 2022- 2023، بعد حصد وصافة دوري الدرجة الأولى، في الموسم الحالي 2021- 2022، إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وإلى سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وإلى جماهير الشارقة والنادي وأهالي منطقة البطائح.

وقال حمد بن سالم بن حمودة الكتبي رئيس مجلس إدارة نادي البطائح: بفضل دعم سمو حاكم الشارقة والقيادة الرشيدة، نجحنا بعدما منحنا سموه عناية خاصة ودعماً كبيراً، وتوجب علينا العمل بجد وإخلاص لتحقيق النجاح الذي تكلل بإنجاز الصعود إلى دوري المحترفين للمرة الأولى، مشيداً بدعم ودور مجلس الشارقة الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي.

وأضاف: حصدنا إنجازات كبيرة على مستوى الألعاب الجماعية في النادي منذ التأسيس، مستفيدين من الدعم الكبير والتوجيهات المستمرة، والحرص على تنفيذ الخطط الطموحة، قبل أن يضيف الصعود إلى دوري المحترفين إنجازاً جديداً، من خلال منافسة صعبة في دوري الأولى.

وقادت النقاط الـ 60 للبطائح الذي نجح في حسم وصافة دوري الأولى قبل جولة على الختام، بفوزه على مضيفه التعاون 1-0، وخسارة منافسه العربي «الثالث» أمام دبا «بطل الدوري» 1-2، الفريق إلى الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين» كثاني المتأهلين بجانب دبا «المتصدر».

ويقف البطائح الوصيف برصيد 60 نقطة، والذي نجح في تحقيق إنجاز الصعود خلال ثلاثة مواسم فقط، هي عمر مشاركاته في دوري الهواة، بداية من موسم 2019- 2020، على بُعد ثلاث نقاط، في مباراة الجولة الأخيرة أمام ضيفه الحمرية، لكسر الرقم القياسي لصاحب «مركز الوصافة» في دوري الأولى، على مدار عقد كامل، والمسجل باسم الإمارات وصيف موسم 2008- 2009 برصيد 62 نقطة.

وفرض فريقا دبا «البطل» بـ 72 نقطة والبطائح «الوصيف» بـ 60 أفضليتهما على مدار موسم كامل، حيث حقق الأول أكبر عدد من الانتصارات برصيد 23 فوزاً مقابل 20 انتصاراً للثاني، واحتل «النواخذة» صدارة قائمة الأقوى هجوماً بـ 71 هدفاً مقابل 54 هدفاً للبطائح «الثاني»، واستقبلت شباك دبا 14 هدفاً، كأقوى دفاع، مقابل 19 هدفاً في مرمى البطائح «الوصيف».