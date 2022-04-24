ماجد راشد حارساً للمرة الأولى

علي معالي (دبي)



أثبت ماجد راشد لاعب الشارقة من مباراة إلى أخرى أنه صاحب إمكانيات عالية وخاصة، ويقدم منذ انتقاله من اتحاد كلباء إلى «الملك» مستوى متميزاً للغاية، وأصبح عنصراً أساسياً في تشكيلة الفريق، ويؤدي دوره في الوسط ببراعة.

وفي مباراة الشارقة الأخيرة، ضمن الجولة الخامسة لمنافسات المجموعة الأولي بدوري أبطال آسيا أمام الهلال السعودي، أظهر ماجد راشد موهبة جديدة، بأداء مهام حارس المرمى، ووجد نفسه مضطراً للعب بدلاً من عادل الحوسني الذي خرج مصاباً في الدقائق الأخيرة، بعد ركلة الجزاء التي سجل منها «الأزرق» هدف التعادل 2-2.

وسجل ماجد راشد «21 عاماً» الهدف الثاني للشارقة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول إثر تسديدة قوية، ولعب ماجد دوراً محورياً جيداً في الوسط خلال مباراة أظهر فيها «الملك» مستوى جيداً، وتتمثل المشكلة التي واجهت الفريق خلال «النسخة الآسيوية» في «ظلم التحكيم» الذي عانى منه الشارقة في أكثر من مباراة، وله تأثيره الكبير على عدم نجاح «الملك» في مواصلة المنافسة على بطاقة التأهل إلى الدور الثاني، حيث احتل المركز الثالث «5 نقاط» خلف الهلال «13نقطة» والريان «10 نقاط».

وحصل ماجد راشد على لقب أفضل لاعب في المباراة، نتيجة ما قدمه من جهد على المستويين الهجومي والدفاعي، وحتى في «الحراسة»، بعدما اختبر في بعض المحاولات الهجومية للهلال، لتظهر موهبة جديدة للاعب.

وبالطبع فإن غياب الحوسني للإصابة له تأثيره على المستوى المحلي لفريق الشارقة الذي تنتظره مباريات في غاية الأهمية، ويتم الاعتماد على درويش محمد الذي يبدأ مشواره أمام الاستقلال الطاجيكي في نهاية «المجموعات الآسيوية» يوم الأربعاء المقبل، ويغيب عنها عادل الحوسني للإصابة وشاهين عبدالرحمن، والأوزبكي شوكوروف لحصول كل منهما على الإنذار الثاني.

وأبدى كوزمين مدرب الشارقة غضبه الشديد فور احتساب حكم المباراة لضربة جزاء على «الملك»، لأن التحكيم أضر كثيراً بالفريق.

وتعادل الشارقة مع الهلال أوقف سلسلة الانتصارات الهلالية المتتالية مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز عند 12 انتصاراً، وهو عدد مرات الفوز تحت قيادة البلجيكي إيريك جيرتيس موسم 2009-2010.

وفشل دياز في الوصول إلى رقم باكيتا في قائمة المدربين الأكثر حصداً للانتصارات المتتالية في تاريخ «الأزرق» بـ13 فوزاً، ويظل رقم باكيتا موسم 2004-2005 صامداً للعام الـ17 على التوالي.