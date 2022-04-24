«الإمبراطور» بطل «رمضانية» شباب الحمرية

دبي (الاتحاد)

وسط أجواء رمضانية وفى ختام رائع للبطولة الرمضانية فى نسختها الأولى، وبتنظيم ناحج من شباب الحمرية بدبي، توج فريق «الإمبراطور» بكأس البطولة بعد فوزه فى المباراة النهائية على فريق الاتحاد 2-0 ليحصل على المركز الأول للبطولة برصيد 12 نقطة، فيما حصل فريق «الأساطير» على المركز الثاني برصيد 10 نقاط، وحصل فريق الشباب على المركز الثالث برصيد 10 نقاط، وحصل فريق الاتحاد على المركز الرابع برصيد 3 نقاط، أقيمت البطولة من 6 إلى 21 أبريل، وسط حضور شعبي كبير.

وخلال الختام تم تكريم اللاعب صلاح خليفة المهيري هداف البطولة الذى أحرز 5 أهداف، وعيسى عبدالله الشامسي اللاعب المثالي، وأحسن حارس أحمد محمد سعيد السويدي، وأحسن وسط في البطولة خالد نايل الشامسي، والفريق المثالي فريق الشباب.

كما تم تكريم حكام البطولة، جمال خميس سعيد السويدي، ومروان عبيد سعيد السويدي، وسعيد مصبح حثبور المهيري، وسالم عتيق عبيد المهيري، ومحمد مصبح حثبور المهيري.

أشرف على تنظيم البطولة، عبيد راشد الشامسي، وعارف مصبح المهيري، ومحمد عبيد السويدي، وعبد الله ضاعن الكتبي، وعبدالله حسن الشامسي.

وقال عبيد راشد عمران الشامسي المشرف على تنظيم البطولة: بحمد الله تكللت مباريات البطولة بالنجاح من جميع النواحي وبلغت صداها القريب والبعيد ولن تكون الأولى بإذن الله لرغبة الكثيرين باستمرارها والمشاركة فيها وهذا يدل على أجوائها العائلية والمنافسة الشريفة فيها وحسن التنظيم، وكل الشكر والتقدير لزملائي الذين ساهموا معنا فى تنيظيم البطولة فى نسختها الأولى المميزة، فقد حضرت الأسر المواطنة بالأطفال والشباب والكبارمن مختلف الأعمار في عرس رياضي شعبي وفى أجواء عائلية جميلة لنجمع الأسر من شباب الحمرية وبعد غياب، فقد مر منذ 25 عاماً قي هذه الأجواء الرياضية التى كنا ننظمها من قبل مع شباب فريج الحمرية.