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الرياضي
هدّاف برشلونة «زعيم عصابة»!
هدّاف برشلونة «زعيم عصابة»!
24 ابريل 2022 14:23

 
رضا سليم (دبي)


ألقت الشرطة القبض على جابرييل كورتيز لاعب برشلونة الإكوادوري وهدّاف الدوري المحلي، خلال الموسم الحالي، برصيد 7 أهداف، مع 17 شخصاً آخرين، في عملية أمنية، بسبب تورطهم في تشكيل عصابة إجرامية، في مقاطعة إسميرالدا الساحلية المتاخمة لكولومبيا.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يُظهر لحظة قبض السلطات الإكوادورية على نجم برشلونة الإكوادوري، وصدر قرار قضائي في الإكوادور، بحبس الذين اعتقلتهم الشرطة احتياطياً، باستثناء امرأة حامل، تمثل بشكل دوري أمام المحكمة، وفقاً لبيان صادر عن مكتب المدعي العام للولاية، ونص القرار القضائي أيضاً على حظر التصرف في الممتلكات وحجز الأرصدة التي يملكها المتورطون، والذين وجّه إليهم مكتب المدعي العام اتهامات بارتكاب جريمة تتعلق بالجريمة المنظمة والانتماء إلى عصابة «لوس تيجورونس».

  • هدّاف برشلونة «زعيم عصابة»!

 


واتهم كورتيز هدّاف الدوري في الموسم الحالي، الذي سجل 7 أهداف بقميص برشلونة في الجولات التسع الأولى من البطولة المحلية في الإكوادور، من السلطات بإصدار أوامر وتلقي معلومات عن الضحايا الذين قتلوا على يد هذه العصابة، بحسب ما أكده وزير الداخلية الإكوادوري، باتريثيو كاريو، في مؤتمر صحفي.
ويملك جابرييل كورتيز ملفاً أسود من المشاكل التي لا تتوقف، حيث اضطر إلى مغادرة بوتافوجو البرازيلي، بعد أن قام ببث مباشر على شبكات التواصل الاجتماعي، بينما كان يتناول مشروبات كحولية مع أصدقاء، وتم طرده من معسكر المنتخب الوطني في أول استدعاء له، بعد هروبه من المعسكر للسهر ليلاً.
وتتهم السلطات الإكوادورية عصابة «لوس تيجورونس»، بارتكاب جرائم تهريب مخدرات وإرهاب وقتل وابتزاز واتجار غير مشروع بالأسلحة والمتفجرات.
وأصدر برشلونة الإكوادوري بياناً على منصاته المختلفة نفى فيه أي مسؤولية أو تورط في الجرائم المزعومة التي ارتكبها اللاعب، وقال في بيانه: في ضوء الأحداث العامة التي وقعت مع أحد لاعبينا سنحترم الإجراءات والتحقيقات التي تجريها الجهات القضائية، ولا توجد أي مسؤولية على الإطلاق على النادي، وسنواصل مراقبة العملية وننتظر القرارات التي تتخذها السلطة القضائية من أجل اتخاذ الإجراءات المناسبة في الوقت المناسب.

الإكوادور
برشلونة
كولومبيا
نادي بوتافوجو البرازيلي
البرازيل
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