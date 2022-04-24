ليفاندوفسكي متحدثاً عن مستقبله: «شيء ما يحدث قريباً»!

ميونيخ (أ ف ب)

ترك الهداف البولندي لبايرن ميونيخ الألماني روبرت ليفاندوفسكي الباب مفتوحاً حول مستقبله مع النادي «البافاري»، بقوله إثر تتويج فريقه بطلاً للدوري الألماني للمرة العاشرة توالياً: «شيء ما سيحدث قريباً».

وترددت أنباء عن رغبة برشلونة في الحصول على خدمات ليفاندوفسكي (33 عاماً)، الذي أكد بأن البت في مصيره قد يكون قريباً بقوله بعد المباراة التي فاز بها فريقه على بروسيا دورتموند 3-1 والتتويج باللقب المحلي شيء ما سيحدث قريباً، الأمر الوحيد الذي أعرفه هو أنه سيكون هناك لقاء مع بايرن، حتى أنا لا أعرف ماذا يمكن أن يحدث، كما رددت حتى الآن، لم يتم الحديث معي عن عقدي وعن مستقبلي من قبل النادي».

وأضاف: «سنرى كيف تتطور الأمور»، مشيراً إلى أن وكيل أعماله يتفاوض مع بايرن ميونيخ.

ويعتبر ليفاندوفسكي من أفضل الهدافين في العالم في السنوات الأخيرة، وقد سجل 342 هدفاً في 372 مباراة في صفوف الفريق البافاري، منذ انتقاله إليه في صفقة حرة قادماً من دورتموند عام 2014.

وكان الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ وحارسه السابق أوليفر كان، أكد أن ناديه يريد الاحتفاظ باللاعب، لكنه اعترف في الوقت ذاته بأن النجم البولندي يفكر بمستقبله، مشيراً إلى أن ناديه في حاجة الى الوقت لكي يقنعه بالبقاء.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ في 30 يونيو 2023، ولا يريد النادي خسارته من دون مقابل في حال رفض تمديد عقده.