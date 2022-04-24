«الفرسان» أمل الكرة الإماراتية في «الآسيوية»

منير رحومة (دبي)



حجزت أربعة أندية بطاقات التأهل إلى دور الـ 16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم، قبل الجولة الأخيرة من دور المجموعات، وهي الهلال السعودي من المجموعة الأولى، والشباب السعودي من المجموعة الثانية، وفولاد خوزستان من المجموعة الثالثة، والدحيل القطري من المجموعة الرابعة، بينما لم تكشف المجموعة الخامسة عن أسرارها، وتأجل الحسم إلى الجولة السادسة.

وفي المقابل، ودعت 9 فرق البطولة القارية مبكراً، وقبل ختام الدور الأول، من بينها سفيرا الكرة الإماراتية الشارقة والجزيرة، حيث انتهت مشاركتهما رسمياً في «نسخة 2022»، بعد أن اكتفى «الملك» بالمركز الثالث في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط فقط، و«فخر أبوظبي» بالمركز الثالث أيضاً في المجموعة الثانية وله 4 نقاط.

وفي المقابل يحتفظ شباب الأهلي بفرصة قوية للعبور إلى الدور المقبل «دور الـ 16»، بعد أن جمع 9 نقاط، محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة، ويخوض يوم الثلاثاء المقبل مباراة حاسمة أمام فولاد خوزستان، سعياً لانتزاع صدارة مجموعته، والفوز ببطاقة العبور.

ويحمل «الفرسان» آمال الكرة الإماراتية في البطولة الآسيوية، خاصة بعد حصد انتصارين متتاليين، وعدم تلقي أي خسارة إلى الآن، بالإضافة إلى تطور مستواه من مباراة إلى أخرى، وتألق عدد من اللاعبين المتميزين.

وشهدت مباريات دور المجموعات عن منطقة غرب القارة، تفوق كبير للفرق السعودية، والتي انتزعت صدارة ثلاث مجموعات، وهي الهلال «الأولى» والشباب ««الثانية» والفيصلي «الخامسة»، بينما احتل التعاون المركز الثاني في «الرابعة»، وبإمكان السفراء الأربعة للكرة السعودية العبور إلى الدور الثاني، بفضل المستويات القوية خلال المباريات، والاستفادة من عاملي الملعب والجمهور في خوض اللقاءات وسط ظروف إيجابية وبدعم كبير من المشجعين.

وتشهد الجولة الأخيرة والتي تقام يوم الثلاثاء المقبل، مواجهات حاسمة، أبرزها مباراة شباب الأهلي مع فولاد خوزستان، والرهان على صدارة المجموعة الثالثة، بالإضافة إلى مباريات مهمة في بقية المجموعات، ضمن سباق المركز الثاني، حيث تضمن لوائح البطولة تأهل ثلاثة فرق أصحاب أفضل مركز ثانٍ من مجموعات غرب القارة، إلى جانب الخمسة الأوائل بالمجموعات الخمس، ليكون نصيب منطقة غرب آسيا ثمانية مقاعد في دور الـ 16.