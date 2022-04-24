3 أرقام سلبية في الرحلة الآسيوية للجزيرة



مصطفى الديب (أبوظبي)



شهدت رحلة الجزيرة في دوري أبطال آسيا، ضمن المجموعة الثانية التي تقام مبارياتها بالسعودية حالياً، مجموعة من الأرقام السلبية، بعد تأكد خروج الفريق، وعدم قدرته على التأهل إلى دور الـ 16.

يأتي استقبال 8 أهداف في 5 مباريات، في مقدمة السلبيات التي عانى منها «فخر أبوظبي» خلال 4 مباريات، حيث خسر بـ «ثنائية» في مباراة وبـ «ثلاثية» في مباراتين، والتعادل من دون أهداف في لقاء، وفاز في آخر بهدف، يضاف إلى ذلك أن نسبة انتصارات الفريق لم تتجاوز 20%، بعد اكتفى بالفوز «اليتيم» في الجولات الخمس التي لعبها حتى الآن.

وعلى صعيد الهجوم، لم ينجح هجوم «فخر أبوظبي» في تسجيل أكثر من 4 أهداف في 5 مباريات، بمعدل أقل من هدف في المباراة الواحدة، لتكون أهم ثلاث سلبيات في الفريق، والتي أدت إلى وداعه دور المجموعات.

ويحتل الفريق حالياً المركز الثالث في ترتيب المجموعة الثانية، بعد الشباب السعودي المتصدر «13 نقطة» والقوة الجوية العراقي «الوصيف» وله 7 نقاط، فيما يحتل مومباي سيتي الهندي المركز الرابع والأخير بأربع نقاط بالتساوي مع الجزيرة.