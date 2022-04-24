«شادويل» تُقلص عدد الخيول والمدربين

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل شركة شادويل ستيت إعادة هيكلة إسطبلاتها المنتشرة في أوروبا، حيث كشف أنجوس جولد مدير السباقات عن قائمة المدربين الذين لم يعد لديهم خيول للفريق في أوروبا، بما في ذلك السير مايكل ستاوت.

وفي حديثه في أعقاب فوز «مرغم» في نيوبري في شهر أبريل، أشار جولد إلى أن المهر الواعد الذي ينحدر من نسل «دباوي» كان مع السير مايكل ستاوت عندما كان يبلغ من العمر عامين، لكنه يتدرب الآن على يد ماركوس تريجونينج.

وقال جولد إن قرار عدم امتلاك خيول مع ستاوت، بطل المدربين 10 مرات، كان قراراً صعباً تمشياً مع الرغبة في رؤية شادويل كعملية أصغر حجماً، وأفاد مارك وتشارلي جونستون، وإد دنلوب، وبريان ميهان، وديرموت ويلد، وفريدي هيد، لم يعودوا أيضاً ضمن القائمة.

وقال جولد: «كنا نخفض من بعض الخيول وقررنا التقليل من بعض المدربين، وبعد قرار التقليل، يمتلك ويليام هاجاس وجون وثادي جوسدن وروجر فاريان خيولًا لنا في نيوماركت، ثم هناك تشارلي هيلز وأوين بوروز وريتشارد هانون وماركوس تريجونينج، وجان كلود روجيت وفرانسوا روهوت في فرنسا وكيفن برندرجاست في أيرلندا».

وقال جولد: «لم يكن هناك شيء مناهض للسير مايكل، كنا نتخلص من كل الخيول الأخرى التي كانت معنا باستثناء واحد، والذي ذهب إلى ريتشارد هانون، واحتفظنا بـ «مرغم»، لأنه كان من مواليد «دباوي» وتبين أنه جيد».