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الرياضي
الوداد يكمل «مربع ذهب» أبطال أفريقيا
الوداد يكمل «مربع ذهب» أبطال أفريقيا
24 ابريل 2022 12:20

 
الدار البيضاء (أ ف ب) 

أكمل الوداد المغربي عقد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا في كرة القدم، بعدما أبعد شباب بلوزداد الجزائري، إثر تعادلهما سلباً في إياب الدور ربع النهائي، ليضرب موعداً في المربع الذهبي مع بترو أتلتيكو الأنجولي الذي أطاح ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، إثر تعادلهما 1-1 في جوهانسبورج.
ويلتقي في النصف النهائي الآخر الأهلي المصري مع وفاق سطيف الجزائري في «ديربي شمال أفريقي»، وتقام مباريات نصف النهائي في 6-7 و13-14 مايو والنهائي في 29 منه.
وأمام زهاء 55 ألف متفرج احتشدوا في ملعب «محمد الخامس» في العاصمة الاقتصادية للمغرب الدار البيضاء، اقتنص الوداد تأشيرة العبور إلى نصف النهائي بعد تعادله سلباً مع شباب بلوزداد في دربي مغاربي مثير، واستفاد «وداد الأمة» من تفوقه ذهاباً بهدف نظيف حمل توقيع الكونغولي جي مبينزا.
وهذه المرة الرابعة توالياً يصل فيها «وداد الأمة» إلى نصف النهائي والثامنة في تاريخه، فيما فشل بلوزداد في بلوغ نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرته.
وحقق بترو أتلتيكو الأنجولي مفاجأة من العيار الثقيل، عندما أطاح بماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي من ربع النهائي، بالتعادل معه 1-1 إياباً على ملعب «سوكر سيتي» في جوهانسبورج، وبلغ نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، بعد تقدمه ذهابا 2-1 في لواندا.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
الوداد المغربي
صن داونز
وفاق سطيف
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