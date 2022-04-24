نتس.. «شفير الخروج»!



لوس أنجلوس (أ ف ب)

فرمل تورونتو رابتورز البداية القوية لضيفه فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، في الدور الأول من الأدوار الإقصائية لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، عندما تغلب عليه 110-102 في المباراة الرابعة بينهما، في حين أصبح بروكلين نتس المدجج بالنجوم على شفير الخروج، بعد تخلفه أمام بوسطن سلتيكس صفر-3.

في المباراة الأولى، حافظ رابتورز على آماله الضئيلة في انتزاع بطاقة الدور الثاني في المنطقة الشرقية، أقله حتى المباراة الخامسة المقررة على أرض سيكسرز اليوم بتقليصه النتيجة مع الأخير إلى 1-3.

ويدين رابتورز، بطل 2019، بفوزه إلى نجمه الكاميروني باسكال سياكام الذي سجل 34 نقطة، وهو رقم قياسي شخصي له في الأدوار الإقصائية، مع ثماني متابعات وخمس تمريرات حاسمة.

وأضاف جاري ترينت جونيور 24 نقطة لرابتورز الذي خسر جهود نجميه فريد فانفليت لتعرضه لإصابة في الورك الأيسر في الربع الثاني، وسكوتي بارنز الذي اختير للتو أفضل لاعب واعد في الموسم بسبب إصابة، علماً بأنه عاد الى اللعب السبت بعد غيابه عن الملاعب منذ إصابته في الكاحل في المباراة الأولى.

في المقابل، عانى إلى حد ما نجم سيكسرز الكاميروني الآخر جويل إمبيد الذي لعب على الرغم من إصابة في إبهامه الأيمن، سجل ثماني نقاط فقط في الشوط الأول قبل أن ينهي المباراة برصيد 21 نقطة وثماني متابعات.

ووصف مدربه دوك ريفرز إصابته بأنها «مقلقة»، لكنه قال إن الأمر لا يمكن أن يزداد سوءاً أثناء اللعب.

وأوضحت قناة «إي أس بي إن» أن الفحوصات الأولية أظهرت وجود تمزق في رباط للأصبع، ولكن ستكون هناك حاجة إلى التصوير بالرنين المغناطيسي لتحديد مدى الإصابة.

وكان جيمس هاردن افضل مسجل في صفوف سيكسرز برصيد 22 نقطة مع تسع تمريرات حاسمة.

وفي المباراة الثانية، بات بوسطن سلتيكس على مشارف بلوغ الدور الثاني بتحقيقه فوزه الثالث توالياً على بروكلين نتس 109-103 لا سيما انه لم يسبق لأي فريق أن قلب خسارته صفر-3 إلى تأهل في «البلاي أوف» في تاريخ الدوري.

وفرض دفاع سلتيكس رقابة لصيقة على نجمي بروكلين كيفن دورانت وكايري ايرفينج فاكتفى كل منهما بتسجيل 16 نقطة.

تقدم بوسطن معظم فترات المباراة قبل أن يقلص نتس النتيجة إلى 3 نقاط أواخر الربع الثالث، لكن بوسطن رد بسلتين لماركوس سمارت وأخرى لجايلين براون ليتقدم 81-72 في نهاية هذا الربع.

وفرض جايسون تاتوم نفسه نجماً للمباراة بتسجيله 39 نقطة مع 6 تمريرات حاسمة و5 متابعات وقال بعد المباراة «اعتقد أن النتيجة تؤكد تطور مستوى فريقنا، في مطلع الموسم كنا نهدر كثيراً تقدمنا الكبير في النقاط لكننا تعلمنا، لن نكون مثاليين لكن المهم كيفية القيام برد الفعل ونجحنا في ذلك».

أما مدرب نتس ستيف ناش فرفض استسلام فريقه، وحث لاعبيه على بذل جهود إضافية حتى «الرمق الأخير»، وقال في هذا الصدد «الأمر يتعلق بشخصيتنا الآن، يتعين علينا أن نتمتع بشكيمة قوية وإيجاد الطريقة المناسبة والاستعداد خلال الساعات الـ 48 المقبلة لندخل المباراة المقبلة وتحقيق الفوز».

في المقابل، فرض يوتا جاز التعادل 2-2 على دالاس مافريكس بفوزه الشاق عليه 100-99 على الرغم من عودة نجم الأخير السلوفيني لوكا دونتشيتش إلى صفوف الأخير بعد غيابه عن مباريات «البلاي أوف» حتى الآن بداعي الإصابة.

وسجل دونتشيتش 30 نقطة و10 متابعات بينها رمية ثلاثية منحت التقدم لدلاس قبل 40 ثاني من نهاية المباراة لكن الكلمة الأخيرة كانت ليوتا وتحديداً لنجمه الفرنسي رودي جوبير الذي سجل سلة الفوز قبل النهاية ب11 ثانية.

كذلك، فرض مينيسوتا تمبروولفز التعادل 2-2 مع ممفيس جريزليز بفوزه الصعب عليه 119-118.

وسجل كارل أنتوني تاونز 33 نقطة ونجح في 14 متابعة وأضاف زميله أنتوني إدواردز 24 نقطة للفائز، علماً بأن مينيسوتا أهدر فوزاً في المتناول في المباراة الثالثة، بعد أن تقدم على منافسه بفارق 25 نقطة في الربع الثالث قبل أن يخسر أمامه.