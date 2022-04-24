بيتيس يعود بـ «الكأس الثالثة»

إشبيلية (أ ف ب)



تُوج ريال بيتيس بلقبه الأول في كأس إسبانيا لكرة القدم منذ 2005 والثالث في تاريخه، وذلك بفوزه على فالنسيا 5-4 بركلات الترجيح، بعد تعادلهما 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي السبت على ملعب «لا كارتوخا» في إشبيلية.

وسُجِلَ الهدفان في الشوط الأول من اللقاء، حيث تقدم بيتيس عبر بورخا إيجليسياس في الدقيقة 11، قبل أن يرد فالنسيا عبر هوجو دورو في الدقيقة 30.

وسبق لبيتيس أن أحرز اللقب عامي 1977 على أتلتيك بلباو بركلات الترجيح أيضاً «2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي»، و2005 على أوساسونا 2-1 بعد التمديد.

وهذه المرة الأولى التي يحسم فيها اللقب بركلات الترجيح منذ عام 1998، حين توج برشلونة على حساب ريال مايوركا، كما أنها المرة الثانية فقط في المباريات النهائية الـ 12 الأخيرة لا يكون فيها ريال مدريد أو برشلونة طرفاً، فيما كانت الاولى نهائي عام 2020 المؤجل إلى العام التالي بسبب تداعيات فيروس كورونا، وانتهى بفوز ريال سوسييداد على أتلتيك بلباو 1-صفر في «ديربي الباسك».

وبلغ بيتيس النهائي للمرة الخامسة في تاريخه بفوزه على رايو فايكانو بمجموع المباراتين 3-2 في نصف النهائي، فيما فاز فالنسيا على أتلتيك بلباو بمجموع 2-1 وبلغ النهائي الثامن عشر في تاريخه لكنه عجز عن رفع الكأس للمرة التاسعة.

وبذلك، سيخرج فالنسيا من الموسم خالي الوفاض كونه يحتل المركز العاشر في الدوري المحلي، فيما أكد كوفئ بيتيس على موسمه المميز بقيادة المدرب التشيلي مانويل بيليجريني الذي قاده حتى الآن إلى احتلال المركز الخامس في الدوري برصيد 57 نقطة متأخراً بفارق 4 نقاط عن أتلتيكو مدريد حامل اللقب صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وبدخوله في الدقيقة 86 وتسجيله ركلته الترجيحية، شارك القائد المخضرم خواكين «40 عاماً» بهذا التتويج، بعدما كان أيضاً ضمن التشكيلة الفائزة باللقب قبل 17 عاماً على حساب أوساسونا 2-1 على ملعب «فيسينتي كالديرون» (ملعب أتلتيكو السابق) في مدريد.